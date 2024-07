«La Regione Siciliana riconosce l’importanza strategica di Fincantieri nel panorama industriale e occupazionale della nostra regione. Siamo fermamente convinti che la collaborazione con una realtà di tale rilievo possa rappresentare un volano fondamentale per lo sviluppo economico e sociale della Sicilia». Lo ha detto l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, partecipando oggi al roadshow organizzato dalla società di cantieristica navale al ‘Molo Trapezoidale’ di Palermo.

Impegno della Regione per il Consolidamento di Fincantieri

“Siamo pronti a mettere in campo tutte le misure necessarie – ha proseguito Tamajo – per creare le condizioni affinché Fincantieri possa consolidare e rafforzare la propria presenza sull’Isola, con l’obiettivo di creare significative opportunità di sviluppo e occupazione nell’Isola. Lavoreremo in sinergia con l’azienda per facilitare l’accesso a incentivi, supporti logistici e infrastrutturali, oltre a promuovere una formazione professionale mirata che possa rispondere alle esigenze specifiche del settore”.

Visione del Governo Schifani per l’Economia Siciliana

“Il governo Schifani è impegnato a sostenere progetti che possano incrementare la competitività del territorio, attrarre investimenti e valorizzare le risorse locali. Crediamo fermamente che l’industria cantieristica possa diventare uno dei pilastri portanti dell’economia siciliana e lavoriamo quotidianamente per trasformare questa visione in concreta realtà”.

Utile di oltre 18 milioni per l’Ircac

“Con un utile di oltre 18,8 milioni di euro conseguito nell’ultimo esercizio finanziario, l’Ircac raggiunge un traguardo storico e dimostra l’efficacia delle politiche di sostegno alla cooperazione e la solidità dell’istituto”. Lo dice l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, commentando l’attivo conseguito dall’Istituto regionale per il credito alla cooperazione nel 2023.

Tamajo, “Svolta significativa per sistema cooperativo siciliano”

“Si tratta di una svolta significativa per il sistema cooperativo siciliano, un risultato che è frutto di un lavoro continuo e concertato, volto a promuovere lo sviluppo di queste forme societarie sul nostro territorio. Un successo che nasce da una gestione in ripresa – aggiunge l’assessore rivolgendosi, in particolare, alla presidente del cda, Vitalba Vaccaro – e da una strategia mirata a rafforzare il settore cooperativo, un pilastro fondamentale dell’economia siciliana. È anche la conferma della validità delle politiche regionali di sostegno alle imprese che pone le basi per ulteriori iniziative di carattere economico e sociale. Continueremo – conclude Tamajo – a lavorare per favorire l’accesso delle cooperative al credito e sostenere nuovi progetti che possano contribuire alla crescita e all’occupazione nella nostra regione”.