Momenti di paura per una scolaresca di Palermo, sbarcata a Livorno per raggiungere Ravenna, che è rimasta bloccata sulla statale 67 a causa della fitta nevicata che scende copiosamente in queste ore. Il bus è rimasto fermo a San Godenzo, in provincia di Firenze.

Per fortuna nessuna situazione di emergenza

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Stazione dei Carabinieri con i mezzi spalaneve, per trasportare i ragazzi a piccoli gruppi al Cavallino, un bar che dista a circa cinque chilometri dal luogo dove è fermo l’autobus. Per fortuna non sono state registrate situazioni di emergenza per i circa 40 ragazzini, che se la sono cavata solo con un po’ di paura.

Autobus cappottato in Slovacchia, a bordo studenti siciliani

C’erano anche studenti e docenti del liceo scientifico “Enrico Fermi” di Sciacca, nell’Agrigentino, tra i 38 passeggeri a bordo di un autobus coinvolto in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa in Slovacchia, nei pressi di Liptovskì Mikuláš, a meno di 300 chilometri dalla capitale Bratislava. Forse per colpa dell’asfalto reso ghiacciato dalle basse temperature, il pullman si è ribaltato su un fianco dopo che l’autista, in condizioni di scarsa visibilità, si sarebbe accorto improvvisamente della presenza, sulla carreggiata, di un’auto ferma.

La causa una brusca frenata

La brusca frenata avrebbe causato l’incidente. Il mezzo si è adagiato sulla consistente coltre di neve accumulata sul ciglio della strada. La delegazione di studenti e docenti del “Fermi” viaggiava sull’autobus al seguito di un progetto Erasmus insieme a colleghi di altre scuole europee. La comitiva stava facendo ritorno in albergo.

Soccorsi immediati

I soccorsi sono stati tempestivi. Il bilancio finale è di 5 feriti per fortuna lievi. Tra di loro anche la stessa dirigente scolastica Giusi Diliberto e un docente del “Fermi” di Sciacca e altri tre studenti olandesi. Illesi ma impauriti gli studenti saccensi.