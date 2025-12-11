E’ stata siglata questa mattina, all’Aran Sicilia, a Palermo, fra i sindacati della dirigenza regionale ed il Commissario Aran Accursio Gallo, l’ipotesi di rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro (Ccrl) 2022-2024 dell’Area della dirigenza della Regione Siciliana.

Schifani: “Colmiamo finalmente il gap”

“Con la firma della pre-intesa sul nuovo contratto collettivo di lavoro dei dirigenti della Regione Siciliana, il secondo nel corso di questa legislatura, colmiamo finalmente il gap esistente con le altre pubbliche amministrazioni del Paese e investiamo sulla qualità della nostra macchina burocratica, per un sistema sempre più moderno, meritocratico e orientato ai risultati” commenta il presidente della Regione Renato Schifani.

Si tratta del secondo rinnovo nel corso di questa legislatura giunto in porto per il lavoro dell’Aran guidata dal Presidente prima e Commissario poi, Accursio Gallo.

“L’attenzione del mio governo per il funzionamento dei nostri uffici – prosegue Schifani – è sempre alta. Siamo consapevoli, infatti, della necessità di restituire dignità al lavoro in Regione, con l’obiettivo finale di mettere a disposizione di cittadini e imprese un sistema performante ed efficiente. Tra l’altro, abbiamo già depositato all’Ars la legge per la riforma della dirigenza, una norma attesa da 25 anni che ci permetterà, tra l’altro, di riaprire i concorsi per nuove assunzioni in un’area di fondamentale importanza per l’attività amministrativa. L’intenzione è quella di discuterla al parlamento regionale subito dopo la sessione di bilancio. Occorre formare una nuova classe dirigente sull’utilizzo di fondi extra-regionali, che sono la novità della politica finanziaria del nostro Paese. Ringrazio l’Aran Sicilia e le organizzazioni sindacali per il dialogo costruttivo che ha permesso di raggiungere questo risultato”.

Sindacati: “Un risultato importante”

“Un importante risultato che consente di allinearci ai colleghi dello Stato per recuperare i ritardi accumulati”, dicono il segretario generale della Cisl Sicilia, Leonardo La Piana, il segretario generale della Cisl Fp, Sicilia Daniele Passanisi, e il

coordinatore degli Enti regionali della federazione della Funzione pubblica, Fabrizio Lercara.

“Non abbiamo mollato un solo attimo – proseguono i rappresentanti sindacali – per addivenire, come promesso, alla sottoscrizione entro l’anno e ottenere questo importante risultato, abbiamo apprezzato molto il lavoro svolto dal commissario straordinario dell’Aran Sicilia Accursio Gallo e di tutta la sua struttura. Ci auguriamo, adesso, che il lavoro non si fermi qui. Attendiamo che si concludano i passaggi necessari prima della firma definitiva del nuovo Ccrl, affinché si possano liquidare quanto prima gli arretrati e adeguare le retribuzioni. La nostra azione, adesso, sarà rivolta con forza alla riorganizzazione delle strutture dirigenziali, alla loro corretta pesatura (necessaria a garantire giusti valori economici delle indennità di posizione), alle responsabilità corrispondenti e alla riforma della dirigenza affinché si possano subito bandire nuovi concorsi fondamentali per potenziare tutti i servizi pubblici regionali”.