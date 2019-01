Per quattro storiche associazioni

“Ho apprezzato molto l’attenzione mostrata dalla Commissione Cultura dell’Ars che oggi ha ascoltato le istanze della Fondazione Falcone che rappresento e di altre storiche associazioni antimafia in merito ai fondi stanziati dalla Regione ad enti e associazioni. Ho ribadito in Commissione la necessità che la Fondazione Falcone, che da 25 anni si dedica all’educazione alla legalità e alla diffusione della conoscenza della criminalità organizzata per creare nelle nuove generazioni una consapevolezza e una coscienza antimafiosa, abbia certezze sui fondi a disposizione in modo da poter programmare le attività da svolgere, come d’altra parte in origine era previsto dalla legge regionale istitutiva”.

Lo ha detto Maria Falcone, presidente della Fondazione Giovanni Falcone, dopo l’audizione in commissione Cultura all’Ars.

La commissione ha approvato oggi all’unanimità un emendamento alla manovra economica regionale che prevede il finanziamento diretto per quattro associazioni e fondazioni storiche dell’antimafia (Centro Studi Pio La Torre, Centro Studi Cesare Terranova, Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, Fondazione Gaetano Costa).

“Mi auguro – ha concluso Maria Falcone- che la stessa sensibilità venga dimostrata dall’Aula chiamata a pronunciarsi sull’emendamento”.