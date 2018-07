Sarà presentata domani all'Ordine Medici

Ordine dei Medici di Palermo e Associazione Italiana Oncologia Medica (Aiom) insieme a sostegno della ricerca. Domani, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici di Palermo (via Padre Rosario da Partanna, 22), alle 11 sarà presentata la prima borsa di studio “Claudio Giudice 2018” istituita con fondi propri dalla fondazione onlus “La Clessidra Claudio Giudice per la vita”.

La borsa di studio prevede un periodo di formazione di tre mesi a sostegno di un progetto che abbia come finalità la prevenzione e la cura di malattie tumorali germinali da svolgersi all’University of British Columbia – BC Cancer – Vancouver Cancer Center. Division of Medical Oncology. Possono farne richiesta specialisti oncologi e ricercatori, in via preferenziale che lavorano a tempo determinato o indeterminato presso strutture sanitarie oncologiche siciliane, ovvero che svolgono attività di ricerca nel settore dell’oncologia medica delle università dell’Isola.

La domanda di partecipazione scade il prossimo 31 agosto 2018. Il bando e le altre informazioni sono pubblicati sul sito della Fondazionewww.fondazionelaclessidra.it.