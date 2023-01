Sul progetto esecutivo si attende nomina della commissione di verifica

Si sblocca l’iter burocratico relativo al nuovo forno crematorio da realizzare al cimitero dei Rotoli di Palermo. L’opera, finanziata dal dicembre 2015 grazie ad un capitolo di spesa relativo al fondi CIPE, si trova ancora alla fase progettuale. Secondo quanto si apprende dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando, è stato acquisito il progetto definitivo. Nel frattempo, si sta procedendo alla nomina della nuova commissione di verifica che si occuperà di valutare invece il progetto esecutivo. Le candidature dovranno pervenire entro il 2 febbraio.

Nuovo forno crematorio ai Rotoli, la commissione di verifica

L’opera prevede un costo 2,7 milioni di euro, anche se la cifra potrebbe subire un rialzo in seguito all’aumento del costo delle materie prime, come spiegato dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Orlando durante la puntata di Talk Sicilia andata in onda a novembre. Con riguardo alle tempistiche invece, i lavori dovrebbe essere realizzati in diciotto mesi. Interventi che, per lungo tempo, hanno atteso la definizione dell’iter per il nuovo sistema fognario della parte alta del cimitero dei Rotoli, nonchè il collaudo della rete anti-caduta massi, arrivato solo di recente nelle mani dell’Amministrazione.

Con riguardo al progetto del nuovo forno crematorio, il RUP Michelangelo Calderone ha avviato la ricognizione interna per ricercare le nuove figure che comporranno la futura commissione di verifica. Sono tre, in particolare, i profili da identificare all’interno del personale comunale: un funzionario tecnico architetto, un ingegnere impiantista e un ingegnere strutturista. Figure che dovranno analizzare e sviscerare il progetto esecutivo del nuovo impianto. Struttura che dovrebbe affiancare, una volta riparato, il vecchio forno crematorio. Struttura ko da marzo 2020. Una mancanza che ha lasciato l’intero capoluogo siciliano senza un forno crematorio. Fatto che ha comportato viaggi della speranza per le famiglie che volevano ricorrere alla procedura di cremazione.

Roberto Lagalla commissario straordinario, la cabina di regia

Una notizia che arriva a poche settimane dalla nomina di Roberto Lagalla in qualità di commissario straordinario per l’emergenza cimiteri di Palermo. Così come annunciato nella conferenza stampa del 14 gennaio a Palazzo delle Aquile, il primo cittadino ha recentemente nominato la cabina di regia che lo sosterrà fino al 31 dicembre 2023, termine ultimo dei poteri conferiti dal Governo nazionale, in seguito all’emendamento voluto dal ministro Nello Musumeci. Una data entro la quale l’ex governatore e il sindaco si sono augurati di risolvere l’emergenza cimiteriale.

I tecnici scelti, almeno per il momento, fanno tutti parte dell’attuale macchina comunale. Anche se il sindaco non ha escluso il ricorso ad esterni per specifiche attività collegate alla progettazione di grandi opere sul cimitero dei Rotoli. Ad affiancare Roberto Lagalla nella struttura commissariale ci sarà ovviamente Totò Orlando. L’assessore ai Servizi Cimiteriali avrà anche il compito di sostituire il primo cittadino nelle riunioni della cabina di regia, le quali si dovrebbero tenere ogni lunedì.

Una squadra nella quale figura anche il Capo di Gabinetto Sergio Pollicita, con compiti di stampo amministrativo, nonchè Luigi Galatioto. L’ex Capo Area del Suap, retrocesso al ruolo di dirigente all’ufficio sport dopo il rimpasto dei tecnici comunali, è stato scelto per il ruolo di dirigente dell’ufficio servizi cimiteriali, rimasto fino a qualche giorno fà scoperto. Team che si completa con il dirigente di Reset Antonio Pensabene, il funzionario Daniele Oliva, che gestirà la contabilità, ed infine Diletta De Angelis, architetto che si è occupato, fra gli altri, del progetto relativo all’asilo da intestare alla memoria di padre Pino Puglisi in quel di Brancaccio.