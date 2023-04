Intervento Vigili del fuoco per liberare auto bloccata dal fango

I vigili del fuoco hanno soccorso una famiglia spagnola rimasta con l’auto impantanata a causa della pioggia sulla strada provinciale 104 nei pressi della sede di Telespazio e dell’azienda agricola Ferrante, nella zona di Piana degli Albanesi nel Palermitano. I turisti, marito, moglie e due bimbi piccoli, sono rimasti bloccati nell’auto. A causa della pioggia sono rimasti con l’auto bloccata dal fango. A soccorrerli le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Corleone.

Ancora maltempo in Sicilia con allerta gialla

Continua la “coda dell’inverno” in Sicilia. Venti forti, piogge, temporali, maltempo diffuso e possibili disagi nell’isola in questi giorni della settimana pasquale. Ed è ancora allerta gialla nell’isola.

La situazione meteo è peggiorata per la giornata di mercoledì 5 aprile con l’estensione dell’allerta gialla a sei province. Oltre alle quattro odierne, infatti, si aggiungono anche Trapani ed Agrigento. Tuttavia le precipitazioni sono previste in tutta la regione.

Pasqua incerta, Lunedì dell’Angelo lieve miglioramento

Pasqua in parte instabile e Lunedì dell’Angelo in lieve miglioramento, anche se non è del tutto escluso il ‘classico’ temporale quotidiano guasta pic-nic. Potrebbe essere questo lo scenario meteorologico delle prossime festività.

Frana nel Messinese per il maltempo, disagi per gli automobilisti

Ieri una frana, causata dalle piogge torrenziali in corso, è avvenuta all’altezza del km 45,300 ed ha provocato la chiusura al traffico un tratto della strada statale 185 di Sella Mandrazzi, a Francavilla di Sicilia, nel Messinese.

Il traffico, da Giardini Naxos in direzione Novara di Sicilia è deviato al km 50,100 sulla strada provinciale 7 I, con segnalazioni in loco.

Sul posto è subito intervenuto il personale Anas e le Forze dell’Ordine per le verifiche tecniche e per la gestione della viabilità in sicurezza.

Anas ha riaperto al traffico un ulteriore tratto ammodernato dell’itinerario Palermo-Agrigento, tra Villafrati e Mezzojuso, nel Palermitano, compreso tra i km 226 e 227 della strada statale 121 “Catanese” e dove è ubicato il viadotto “Scorciavacche 2”.