Conta dei danni a Palermo e provincia

Inizia la conta dei danni sul territorio di Palermo e provincia, relativa ai disagi causati dal forte vento di scirocco soffiato questa notte sul capoluogo siciliano. Decine le chiamate alla centrale operativa del 112. Alberi caduti, parti di palazzine crollate e danni perfino all’aeroporto Falcone-Borsellino. E’ stata davvero una nottata davvero dura quella appena trascorsa.

Danni alla scuola Maredolce

Problemi causati dal maltempo che non hanno risparmiato nemmeno gli istituti scolastici. Danni si sono infatti registrati alla sede centrale della scuola Maredolce, che si trova in via Fichidindia. A causa dei refoli di vento di questa notte, è venuta giù una finestra all’interno della scuola . Il dirigente scolastico ha contattato i vigili del fuoco che si stanno mettendo all’opera per riparare la lesione. La scuola attualmente è chiusa, ma dovrebbe riaprire già nelle prossime ore. Un fatto che, però, ha causato il rinvio dell’inaugurazione di un nuovo campo da basket presso la succursale dell’istituto posta in via Oreto.

Scoperchiato tetto di una chiesa a Roccella

Interventi che si sono resi necessari anche in corso dei Mille. A causa delle forti raffiche di vento, durante la notte si è scoperchiato parte del tetto della parrocchia di SS. Maria delle Grazie, all’interno del quartiere Roccella. Nessuno è rimasto ferito nell’accaduto. Anche in questo caso, il parroco Ugo Di Marzio ha fatto ricorso all’intervento dei vigili del fuoco.

Riaperto l’aeroporto e l’autostrada A19

E’ tornato operativo all’1,35 della notte l’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo che era stato chiuso in seguito alla procedura di emergenza e all’evacuazione dei passeggeri presenti all’interno del terminal alcuni dei quali sono stati presi dal panico. Stessa sorte è toccata al tratto dell’autostrada A19 Palermo-Catania, compreso fra lo svincolo Palermo Giafar e quello di Villabate, in direzione Catania. Durante la notte infatti, gli uomini del comando dei vigili del fuoco hanno rimosso gli arbusti caduti sulla sede stradale, ripristinando così la normale circolazione.