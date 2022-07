al neo componente gli auguri di buon lavoro di miccichè

Il Dipartimento regionale alle ‘Autonomie locali’ di Forza Italia si organizza e sotto la guida del neo responsabile Gaetano Scancarello è già al lavoro per perfezionare la struttura organizzativa del Dipartimento.

Entra a far parte del dipartimento Mario Fricano, laureando in Giurisprudenza

E’ stato nominato quale componente Mario Fricano, giovane laureando in Giurisprudenza, attualmente impiegato nella Grande Distribuzione, ha una sua particolare ostinazione verso la legalità e la giustizia attraverso norme chiare e definite. Ha una ottima conoscenza del mondo dell’informatica che metterà a disposizione del Dipartimento.

“Formare i giovani che si affacciano al mondo della politica”

“Sono lieto – dice Fricano – di poter far parte di questo Dipartimento e della squadra regionale azzurra potendomi occupare di un settore molto importante assieme agli altri componenti e al responsabile, per formare i giovani che si affacciano nel mondo della politica e poterli istruire, così come evidenziato da Scancarello, su norme e regolamenti che potranno avere refluenze sulla vita democratica della nostra regione e del Paese”.

Al neo componente gli auguri di Miccichè

Il plauso e gli auguri di buon lavoro giungono dal coordinatore regionale Gianfranco Miccichè.

Nomina recente anche al Dipartimento regionale Sport di Forza Italia

In seno a Forza Italia in Sicilia c’è stata anche un’altra nomina recentemente. Il 27 giugno un ex arbitro di calcio della Can A e B, della sezione Aia di Palermo, Paolo Costa, è stato nominato responsabile del dipartimento Sport di Forza Italia.

Lavorerà al fianco dell’altro responsabile Salvo Cardaci per imprimere nuovo vigore e fare ripartire lo sport in Sicilia dopo il lungo stop pandemico.

Chi è Paolo Costa

Costa, ha già ricoperto il ruolo dirigenziale di vice presidente del Comitato regionale Arbitri Sicilia e già designatore degli arbitri di prima categoria e degli assistenti dell’arbitro per le categorie di Eccellenza e Promozione.

Tra le esperienze internazionali lo ritroviamo in Europa League in Sarajevo-Aalborg nel secondo round preliminare dell’edizione 2008-09.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in carriera tra i quali quello di aver raggiunto 100 presenze in gare di serie A e B. Per la stagione 2010/2011 viene insignito del premio Agostino Lo Cascio – U.S.S.I. quale esempio di professionalità e veicolo di aggregazione, indicato anche dai vertici AIA per essere riuscito a trasmettere agli associati le emozioni vissute sui più importanti campi di serie A e B con la stessa umiltà di quando calcava la terra battuta dell’eccellenza siciliana.

Proprio questa forza di trasmettere ai giovani la passione per lo sport, insieme all’analisi oggettiva della situazione in cui versa il settore in generale nell’isola, hanno convinto i vertici azzurri ad affiancarlo a Salvo Cardaci.

Quest’ultimo è in carica dal novembre 2020 ed è un allenatore di pallamano esperto e stimato in tutta Italia che nell’ultima stagione agonistica ha guidato l’Enna al quinto posto in A2 maschile ed in passato ha conquistato risultati importanti anche a Palermo con lo Scinà che, da neopromossa, portò al quarto posto nella stagione 2013-14 e la qualificazione alle coppe europee.