gli auguri di buon lavoro di miccichè

Novità nelle attività politiche messinesi di Forza Italia. Lascia il coordinamento cittadino azzurro Pio Amadeo e al suo posto viene nominata una donna: Cinzia Coscia.

Entra nel coordinamento cittadino anche Francesco Carrozza che sarà il vice coordinatore. Amadeo sarà il nuovo responsabile provinciale Rapporti con gli Enti locali di Forza Italia Messina.

Cinzia Coscia affiancata nel ruolo di vice da Francesco Carrozza

Cinzia Coscia è medico odontoiatra e titolare di cattedra per l’insegnamento di alcune materie quali Fisiologia, Patologia, Anatomia e altre. Sarà affiancata, nel ruolo di vice, da Francesco Carrozza, avvocato e curatore del libro “Teoria Generale di formazione politica” edito da Rubbettino.

Aderisce a Forza Italia a partire dal 1994-95. L’anno dopo, nel 1996 fonda nella città dello Stretto il primo coordinamento provinciale, redige il primo statuto del movimento dei giovani di Forza Italia e ne viene eletto coordinatore alla prima assemblea. Tra le altre sue esperienze politiche, nel 2005 si candida al Comune di Messina nella lista del Popolo della Libertà a supporto del candidato di centro destra, l’avvocato Luigi Ragno. Arriva primo ma la lista non prendere il seggio per pochi voti avendo il sindaco di riferimento perso la competizione al ballottaggio. Dal 2013 ricopre il ruolo esperto allo sviluppo economico ed alla programmazione e in generale esperto del sindaco di Santa Maria del Mela.

Pio Amadeo sarà responsabile provinciale Rapporti con gli Enti locali

Pio Amadeo dopo due anni lascia la guida del coordinamento cittadino per ricoprire l’incarico di responsabile provinciale Rapporti con gli Enti locali di Forza Italia Messina. Dopo queste nomine si completa il quadro di Forza Italia a Messina.

Gli auguri di Gianfranco Miccichè

Agli azzurri appena nominati nei nuovi incarichi giungono le felicitazioni del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè con gli auguri di un proficuo lavoro nell’interesse del partito e della città di Messina.

La nomina dell’ex arbitro Paolo Costa

Un ex arbitro di calcio della Can A e B, della sezione Aia di Palermo, Paolo Costa, il 27 giugno è stato nominato responsabile del dipartimento Sport di Forza Italia.

Lavorerà al fianco dell’altro responsabile Salvo Cardaci per imprimere nuovo vigore e fare ripartire lo sport in Sicilia dopo il lungo stop pandemico.

Chi è Paolo Costa

Costa, ha già ricoperto il ruolo dirigenziale di vice presidente del Comitato regionale Arbitri Sicilia e già designatore degli arbitri di prima categoria e degli assistenti dell’arbitro per le categorie di Eccellenza e Promozione.

Tra le esperienze internazionali lo ritroviamo in Europa League in Sarajevo-Aalborg nel secondo round preliminare dell’edizione 2008-09.

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti in carriera tra i quali quello di aver raggiunto 100 presenze in gare di serie A e B. Per la stagione 2010/2011 viene insignito del premio Agostino Lo Cascio – U.S.S.I. quale esempio di professionalità e veicolo di aggregazione, indicato anche dai vertici AIA per essere riuscito a trasmettere agli associati le emozioni vissute sui più importanti campi di serie A e B con la stessa umiltà di quando calcava la terra battuta dell’eccellenza siciliana.

Proprio questa forza di trasmettere ai giovani la passione per lo sport, insieme all’analisi oggettiva della situazione in cui versa il settore in generale nell’isola, hanno convinto i vertici azzurri ad affiancarlo a Salvo Cardaci.

Quest’ultimo è in carica dal novembre 2020 ed è un allenatore di pallamano esperto e stimato in tutta Italia che nell’ultima stagione agonistica ha guidato l’Enna al quinto posto in A2 maschile ed in passato ha conquistato risultati importanti anche a Palermo con lo Scinà che, da neopromossa, portò al quarto posto nella stagione 2013-14 e la qualificazione alle coppe europee.