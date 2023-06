Si è conclusa la “due giorni” della campagna nazionale di tesseramento indetta dal partito di Forza Italia. Come in tutte le città dello Stivale, anche a Palermo sono stati allestiti dei gazebo nelle principali piazze della città. Ed esattamente: a Piazza Castelnuovo e Piazza Valdesi. Soddisfatti per i risultati ottenuti in merito alle nuove adesioni il coordinatore cittadino, Domenico Macchiarella e la vice coordinatrice, Stefania Munafó. “La risposta di Palermo è stata particolarmente significativa, con affluenze ai gazebo che ricordano i periodi di massimo splendore del partito”, affermano gli attivisti di Forza Italia.







Le parole di Macchiarella e Munafò

“Palermo ha risposto con una presenza massiccia in entrambi i gazebo allestiti. Alla rotonda di Valdesi sono state esaurite tutte le tessere messe a disposizione dal partito – confermano Domenico Macchiarella e Stefania Munafo’-. Abbiamo registrato una richiesta di oltre 3 volte superiore alle aspettative del coordinamento nazionale, siamo infatti costretti a chiedere una nuova ristampa per dare seguito alle tante richieste ricevute. Forza Italia si conferma come partito attrattivo a cui si chiede di rappresentare, come non mai, un sentimento ben preciso condiviso da quell’elettorato moderato e liberale che in Italia è ancora fortemente maggioritario. E’ prima di tutto una sfida affascinante quella che ci attende nei prossimi mesi e poi un dovere morale verso chi, come Silvio Berlusconi, ha dato vita ad un incredibile movimento di persone e ha combattuto fino all’ultimo, per difendere la loro idea di libertà”, concludono i coordinatori cittadini. Una risposta forte a poche settimane dalla morte del leader e del fondatore del partito.

Grande partecipazione ai gazebo

Erano presenti nei vari gazebo, oltre agli stessi coordinatori cittadino , tutti i quadri di partito, dai consiglieri comunali a quelli di circoscrizione, tra gli altri gli assessori Edy ed Aristide Tamajo e il Presidente del Consiglio Comunale Giulio Tantillo.

