Erano presenti parlamentari nazionali e regionali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Dc, assessori regionali e comunali, esponenti della componente civica e tanti cittadini. Tutti a Corleone, ieri pomeriggio, per lanciare la candidatura a sindaco di Walter Rà.

Le parole di Rà

“Corleone è una città speciale che merita un impegno totale e un sostegno a tutti i livelli. Per questo motivo è un segnale importante l’appoggio alla mia candidatura dei partiti del centrodestra che in questo momento storico governa a Roma e alla Regione siciliana. Saranno anche questi rapporti istituzionali e politici a consentire al nostro Comune di centrare i propri obiettivi e di affrontare i problemi più urgenti. Corleone deve diventare una città smart, consapevole della propria identità marcata. Una città che riconosca la propria natura turistica e la sappia valorizzare al meglio. Che si sappia rilanciare nei settori attualmente più in difficoltà, come quello dell’agricoltura. Noi ci crediamo. E il presupposto del nostro impegno è l’attenzione per la legalità e il rifiuto e il contrasto alla mafia”. Lo dichiara il candidato sindaco Walter Rà.

Le parole degli alleati

“Non abbiamo mai avuto dubbi sul sostegno a Walter Rà. Un candidato giovane e capace, che potrà imprimere una svolta al comune di Corleone. L’appoggio del centrodestra alla corsa di Rà ha un valore enorme: se Walter sarà il nuovo sindaco, potrà contare sulla fiducia e sulla stima di tanti esponenti politici, presenti anche a questo evento, che ricoprono incarichi istituzionali importanti a livello nazionale e regionale. Corleone merita questa attenzione, per rilanciarsi davvero, dal punto di vista economico, culturale e sociale”. Lo dichiarano Raoul Russo, presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Piero Alongi, coordinatore provinciale di Forza Italia e Santi Bellomare, coordinatore provinciale della Dc.

Centrodestra presente

Presenti all’evento, tra gli altri, la deputata e Responsabile Politiche per il Mezzogiorno di Fratelli d’Italia Carolina Varchi, gli assessori regionali Alessandro Aricò, Edy Tamajo, Nuccia Albano, Elena Pagana e Francesco Scarpinato, il coordinatore di Fratelli d’Italia Giampiero Cannella, l’europarlamentare Giuseppe Milazzo, il deputato regionale di Fdi Fabrizio Ferrara, il capogruppo all’Ars della Dc Carmelo Pace, il deputato regionale di Forza Italia Gaspare Vitrano.

Oltre ai partiti di centrodestra, la candidatura di Walter Rà è sostenuta da una componente civica, formata principalmente da giovani che rappresentano la metà dei candidati al Consiglio Comunale. Si tratta di professionisti e di cittadini da sempre attivi in città nel campo del volontariato e dell’associazionismo.

Like this: Like Loading...