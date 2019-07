Fratelli d’Italia in Sicilia segna un altro importantissimo risultato con l’adesione al Partito e al gruppo consiliare dell’ARS della deputata Siracusana Rossana Cannata. Dopo lo straordinario risultato di Luca Cannata ottenuto nelle ultime elezioni europee l’adesione a Fratelli d’Italia è il percorso politico naturale.

“Diamo il benvenuto a Rossana e Luca Cannata che con tanti amministratori aderiscono al progetto politico di Giorgia Meloni” dice di Manlio Messina coordinatore e neo assessore regionale.

“Dopo la candidatura alle elezioni europee con Fdi che mi ha visto contribuire concretamente al nuovo progetto politico lanciato da Giorgia Meloni, adesso si continua al fine di dare nuove speranze e ascolto ai cittadini ed elettori, oltre a quegli amministratori locali che operano sul territorio, per risolvere i problemi quotidiani delle comunità . Un progetto politico ambizioso – dice Luca Cannata – per riappropriarci della nostra identità: famiglia, sicurezza, ambiente, lavoro, impresa,buonsenso”

“Da oggi la mia attività di deputato regionale proseguirà con Fratelli d’italia, a difesa degli stessi valori che mi hanno ispirato in questo anno e mezzo, con la coerenza che mi ha contraddistinto, a fianco degli stessi gruppi e sostenitori con cui ho portato avanti iniziative e progetti – dice Rossana Cannata che prosegue – lascio Forza Italia con rammarico ma, con altrettanta decisa e ferma convinzione, aderisco al gruppo di Fratelli d’Italia per intraprendere un percorso politico di rinnovamento e di visioni strategiche rivolte ad una classe dirigente che guarda al merito e al territorio”.

“Non condivido più il modus operandi di Forza Italia: per me politica significa scommettersi e dare un contributo fattivo e concreto alla crescita della nostra terra, nel rispetto delle idee e della volontà dei cittadini ed elettori, che si concretizza nella gestione democratica del partito. Ringrazio Gianfranco Miccichè, per l’esperienza con lui maturata -aggiunge – e la lealtà nei rapporti amicali, e i colleghi deputati del gruppo di Forza Italia, di cui ho massima stima e con i quali continuerò a collaborare in aula per il bene dei siciliani”.

“Una decisione concordata con Giorgia Meloni, leader capace e carismatica -conclude- con la quale ho parlato della necessità di riscontrare le esigenze di cambiamento esternate dagli italiani e in particolar modo dai siciliani, nella condivisione del programma di governo portato avanti dal presidente Musumeci”.

“Il progetto politico di Fratelli d’Italia si conferma capace di attrarre amministratori e quadri dirigenti radicati sul territorio – dice invece Giorgia Meloni -. I risultati delle elezioni europee ma ancor più il rapporto quotidiano con cittadini, associazioni, categorie ci convincono di aver intrapreso la strada giusta”.