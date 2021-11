Una ricetta classica della tradizione italiana.

Le tagliatelle ai funghi porcini

Importante: i funghi non vanno mai lavati sotto l’acqua ma puliti con un panno

Una ricetta per un primo piatto cremoso ma senza panna

Lor Maestà i funghi sono i protagonisti indiscussi delle nostre cucine, con l’arrivo dell’autunno. Alimento pregiato e versatile, il fungo si può utilizzare in antipasti, primi, insalate o secondi piatti. Nella tradizione italiana, il fungo -nella sua declinazione “porcino” – risplende al massimo con delle tagliatelle fresche.

Per i puristi della tradizione la panna è un tabù. Ma è comunque possibile ottenere una pasta cremosa, anche senza panna, grazie a qualche piccolo trucco. Basterà semplicemente trifolare i porcini per pochi minuti e frullarne una parte, utilizzando la crema ottenuta per mantecare la pasta dei funghi. Così, si può ottenere un condimento cremoso senza l’aggiunta di grassi.

Ecco gli ingredienti per le tagliatelle ai porcini

320 gr di tagliatelle fresche o pappardelle,

450 gr di funghi porcini,

200 ml circa di brodo vegetale,

2 spicchi d’aglio,

olio extravergine,

prezzemolo fresco,

sale e pepe nero

Come preparare le tagliatelle ai porcini

Per preparare il condimento per le tagliatelle, iniziate con il pulire i porcini. Importante: non vanno mai sciacquati sotto acqua, ma puliti eliminando la terra con un panno umido. Eliminate un pochino di corteccia dal gambo e portate via il pezzettino finale di terra. Affettate i porcini. Adagiate in una padella con le teste di aglio sbucciate e leggermente schiacciate, insieme a tre cucchiai di olio extravergine. Fateli sfrigolare in padella per farli trifolare, insieme a un po’ di prezzemolo finemente tritato. La cottura non deve superare i cinque minuti.

Prelevate la metà dei funghi, inserite in un boccale con qualche cucchiaio di brodo vegetale e frullate ad immersione. Se necessario aggiungete un pochino ancora di brodo per ottenere una crema vellutata.

Cuocete la pasta al dente, scolatela senza romperla e adagiatela direttamente in una padella, dove avrete disposto precedentemente la crema di funghi, stemperata con un paio di cucchiai di brodo su fuoco dolce.

Saltate le tagliatelle ai funghi a fuoco lento, amalgamando la crema alla pasta senza romperla, roteando la padella. Se necessario aggiungete un paio di cucchiai di brodo. A fine cottura aggiungete i funghi interi e una manciata di prezzemolo tritato. Le tagliatelle ai funghi vanno servite belle caldi, con una spolverata di prezzemolo fresco e un pizzico di pepe nero macinato.