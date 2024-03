L'allarme della protezione civile

La Sicilia si ritrova improvvisamente stretta nella morsa del fuoco, del vento, dell’acqua e delle frane. da una parte gli incendi alimentati, ieri sera, dal vento di scirocco, dall’altra l’arrivo dell’allerta meteo che porta pericolo di piogge, frane ed esondazioni accompagnate dal vento che già stanotte ha creato danni e paura.

L’incendio di Castellamare

Un vasto incendio alimentato dal vento di scirocco è scoppiato al Belvedere di Castellammare del golfo. Tutto è iniziato nei pressi di una chiesetta ma presto le fiamme hanno lambito le case creando allarme anche per gli ospiti di un hotel.

Fiamme presto circoscritte ma non senza difficoltà. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco di Trapani e di Alcamo e di Palermo. Sul fronte del contenimento e dell’organizzazione dell’eventuale sgombero è scesa in campo anche la protezione civile.

Albero sulle auto in transito a Bagheria

Tragedia sfiorata, invece, a Bagheria dove un albero è stato letteralmente sradicato dal vento ed è crollato sulle auto in transito. E’ successo nella centrale via Mattarella. Ad evitare la tragedia è stata un’auto parcheggiata colpita per prima del fusto. L’impatto ha rallentato la caduta e ha causato il ribaltamento del tronco che ha raggiunto solo marginalmente le auto in transito. mezzi danneggiati e feriti lievi.

L’allerta meteo

Per tutta la giornata di oggi la protezione civile della Regione Siciliana ha diramato un allerta meteo per forti piogge, raffiche di vento intenso e burrasca dalla sera di sabato e per le prossime 24 ore.

“Potrebbero verificarsi esondazioni di corsi d’acqua a valle delle dighe e possibili frane”, si legge nell’avviso della protezione civile.

Si tratta del nuovo avviso (24069) per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico che parla di condizioni meteo avverse. Si legge nella nota “Dalla tarda serata sabato 9 marzo, e per le successive 18-24 ore, si prevedono venti da forti a burrasca, con raffiche di burrasca forte, dai quadranti meridionali. I rinforzi più intensi si avranno sui settori costieri e montuosi. Mareggiate lungo le coste esposte”.

Nello specifico, secondo le previsioni del tempo disponibili, su litorale tirrenico, litorale ionico e zone interne nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi.

Venti tesi dai quadranti sud-orientali. Basso Tirreno da quasi calmo a molto mosso; Canale da agitato a molto mosso; Mare di Sicilia molto mosso.

Temperature in leggero aumento

In aumento le temperature in Sicilia. Massime previste tra i 15 ed i 21 gradi. Previsti 19 gradi ad Agrigento, 17 a Caltanissetta, 21 a Catania, 15 ad Enna, 18 a Messina, 19 a Palermo, 19 a Ragusa, 20 a Siracusa, 18 a Trapani.