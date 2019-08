Una buona notizia dall'ospedale Villa Sofia

Arriva una buona notizia dopo la tragedia che ha visto la morte del 18enne Giulio Franco in seguito al grave incidente stradale di Monte Pellegrino. È stato dichiarato “fuori pericolo di vita” C. S., il ragazzo di 19 anni rimasto ferito nell’impatto, avvenuto il 6 agosto scorso, tra la moto e il guardrail di via Bonanno, nella zona tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia.

C. S, era un amico della giovane vittima ed è ancora ricoverato a Villa Sofia ma i medici si dicono ottimisti riguardo al decorso sanitario del giovane tanto che hanno sciolto la prognosi sulla sua vita.

Dello schianto in moto contro la barriera metallica di via Pietro Bonanno, nel tratto compreso tra il belvedere e il santuario di Santa Rosalia, non ricorda niente il 19enne e avrebbe qualche vuoto di memoria dovuto al forte trauma che gli ha causato un’emorragia cerebrale e problemi alla milza. Il giovane ora potrà continuare la riabilitazione in ospedale.