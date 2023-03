I carabinieri della compagnia di Misilmeri hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale del riesame di Termini Imerese nei confronti di Roberto Giaconia 35 anni palermitano, accusato di furto aggravato continuato in concorso.

Le indagini erano scattate lo scorso agosto nei confronti di una banda che aveva preso di mira le attività commerciali nelle aree di servizio in provincia di Palermo. Le attività investigative si sono avvalse delle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza e dei rilievi eseguiti dai carabinieri che hanno passato al setaccio le stazioni di servizio.

La banda rubava sia attraverso la tecnica della cosiddetta “spaccata”, che tramite la classica forzatura di porte e finestre; una volta dentro gli autori dei colpi s’impossessavano di tabacchi e biglietti delle principali lotterie i cui montepremi, in caso di vincita, venivano puntualmente riscossi. Secondo le indagini uno dei componenti è Giaconia.

Sono in corso ulteriori indagini allo scopo di risalire all’identificazione degli altri componenti della banda.

I possibili colpo della banda

Stazioni di servizio e tabacchi presi di mira dai ladri nel Palermitano con tabacchi e tagliandi “gratta e vinci” presi di mira. Sono stati diversi in questi mesi i raid che sono stati registrati tra Palermo città e la zona di Misilmeri. In un caso i malfattori sono anche riusciti ad arraffare tutto quello che trovavano.

Il tentato furto alla tabaccheria di Ciaculli

Un primo colpo era stato tentato in una tabaccheria nel quartiere di palermitano di Ciaculli. I ladri hanno prima provveduto a danneggiare la telecamera di videosorveglianza che era installata all’esterno dell’attività e dopodiché hanno tentato di forzare la saracinesca. Ma qui si sono dovuti arrendere perchè non sono più riusciti a penetrare all’interno, dovendo quindi desistere dal loro piano criminoso.

Il raid in provincia

Sempre questa notte un altro raid si è invece registrato in provincia e per l’esattezza a Misilmeri nella frazione di Portella di Mare In un distributore i malviventi sono riusciti ad entrare nel bar della stazione di servizio a Portella di Mare e si sono portati via anche qui stecche di sigarette e “gratta e vinci”. Per entrambi i furti indagano i carabinieri a cui è stata sporta denuncia dai rispettivi titolari.

I ladri alla Zisa

Furto simile nel luglio scorso alla Zisa dove sono stati portati via sempre sigarette e gratta e vinci. L’episodio si è in via Imera quando i ladri, dopo essere riusciti a forzare la porta d’ingresso, si sono intrufolati nel bar tabaccheria “Sport bar” riuscendo ad allontanarsi con merce per un valore complessivo di migliaia di euro. Ad accorgersi dell’episodio sarebbero stati gli stessi dipendenti la mattina seguente, alla riapertura dell’attività. Guardandosi attorno infatti, prima ancora di controllare gli espositori per la merce e i cassetti dietro al bancone, avrebbero notato un disordine anomalo prima di realizzare che qualcuno era entrato di notte. Il titolare della rivendita ha chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia per constatare il furto.