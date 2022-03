Le indagini dei vigili urbani

Furto delle griglie delle caditoie della nuova rete fognaria di viale Francia, nei pressi della fermata omonima del Passante Ferroviario di Palermo. La polizia municipale, dopo la segnalazione di un cittadino, indaga sul fatto e grazie alla telecamere della zona acciuffa il responsabile. Si tratta di un giovane palermitano di 30 anni, pluripregiudicato. Gli agenti della polizia municipale lo hanno denunciato per furto.

Le indagini sono partite dopo la segnalazione telefonica di un privato cittadino, pervenuta nella tarda mattinata del 1 marzo 2022 ai terminali telefonici della Centrale Radio Operativa della Polizia Municipale.

Si faceva riferimento alla scomparsa di 10 griglie poste a copertura delle caditoie della rete fognaria di viale Francia, nel tratto compreso tra via Pietro Nenni e via Monti Iblei. Così una pattuglia è stata inviata sul posto per controllare e constare l’effettiva assenza delle griglie, probabilmente trafugate da ignoti. “Immediatamente – si legge nella nota dei vigili – l’Unità Operativa della Polizia Giudiziaria della P.M. avviava le indagini di iniziativa per assicurare le fonti di prova ed individuare i responsabili della condotta illecita”.

Ladro beccato grazie alle telecamere

Grazie alle immagini video registrate da telecamere posizionate nei pressi di viale Francia, in corrispondenza del luogo in cui si trovavano originariamente le griglie rubate, la polizia municipale ha individuato il responsabile del furto.

Dalla visione delle immagini si notava un autocarro, “con la targa ben visibile, con una persona alla guida ed un’altra che, con passo veloce a fianco del veicolo, asportava le griglie e le caricava dentro il cassone”. Da accertamenti sulla targa è merso che il proprietario del veicolo si trova attualmente detenuto presso una Casa Circondariale di altro comune. Nei giorni successivi il veicolo è stato intercettato nei pressi di viale Michelangelo. Alla guida del mezzo si trovava C.L., di anni 30, il quale ha riferito che “il mezzo non era di sua proprietà ma di un amico dello zio, di non avere i documenti relativi allo stesso, di non essere in possesso della patente di guida perché mai conseguita e di essere privo di copertura assicurativa per la R.C.A”.

Confessa il furto

“Da un controllo esterno – proseguono i caschi bianchi – si notava all’interno dell’abitacolo la presenza di attrezzi usati per lo scasso: martello, giraviti, chiavi inglesi, tenaglia, sfilatrice per rame e una matassa di rame. Pertanto C.L. è stato accompagnato presso la Caserma di via Ugo La Malfa. Lo stesso ha ammesso di essere stato l’autore del furto delle griglie avvenuto in viale Francia. Da controllo ai terminali il trentenne risultava pluripregiudicato per reati tra i quali, furto, rapina e spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’autocarro e gli attrezzi sono stati sequestrati mentre C.L. è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.