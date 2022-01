Ladri in azione nella notte

I ladri si sono portati via tavoli e sedie da una pizzeria di Santa Flavia in provincia di Palermo. Nottetempo sono spariti 16 tavoli, circa 70 sedie, un mini frigo dall’Antica caffetteria dell’angolo. A denunciare l’episodio uno dei titolari che passando davanti alla sua attività si accorto che una delle porte laterali della veranda era aperta.

“Non hanno portato il forno perché ci voleva una gru”

“Hanno svuotato tutta la veranda esterna. C’erano dei pannelli in legno che bloccavano l’accesso – spiega Giuseppe Di Cristina – e sono stati rimossi. Hanno rubato pure il motore di un condizionatore, sgabelli e tavolini, avranno dovuto utilizzare un furgone. Non hanno portato via il forno perché ci voleva una gru”.

L’appello del titolare “Aspettiamo che qualcuno si faccia avanti”

Scoperto il furto il titolare dell’attività ha chiamato i carabinieri e ha pubblicato un video in diretta sui social mostrando la sala esterna della pizzeria vuota e lanciando un appello: “Aspettiamo che qualcuno si faccia avanti. Non può concludersi tutto – si sfoga Di Cristina – con un nulla di fatto. Qualcuno avrà visto qualcosa, che ci voleva a contattare il 112 o chiamare me per verificare che fosse tutto ok”. I militari della stazione di Santa Flavia, raccolta la segnalazione dell’imprenditore, hanno constatato il furto invitando la vittima a presentarsi in caserma con l’inventario delle attrezzature e degli arredi sottratti alla pizzeria, che risulta chiusa da quasi due anni per una questione con il Comune.

“Avevamo sospeso l’attività, il furto non ci voleva”

“Per ora avevamo sospeso l’attività – aggiunge il titolare – per un problema amministrativo che speriamo di risolvere quanto prima”. Il riferimento, spiega, va a un contenzioso con il Comune per il pagamento delle tasse sul suolo pubblico. “C’era una differenza sostanziale con i loro conteggi – spiega – e quindi siamo andati in causa. Abbiamo subito il sequestro della pizzeria, che è stata poi dissequestrata dallo stesso pm, e sul fronte penale è stato tutto chiarito. Ora attendiamo la definizione sotto il profilo civile. Intanto, nonostante i tempi duri per il lavoro a causa della pandemia, avevamo aperto un’altra pizzeria e stiamo lavorando a Bagheria, il furto non ci voleva”.