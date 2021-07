La soddisfazione delle parti sociali “I lavoratori possono tirare sospiro di sollievo”

Sembra aver trovato uno sbocco favorevole la vicenda del gruppo Gamac e con essa il destino di oltre 400 lavoratori, e rispettive famiglie di Palermo e provincia, dipendenti dei punti 13 supermercati.

“Possono tirare un sospiro di sollievo i 400 lavoratori del gruppo Gamac. L’amministratore giudiziario della società ha comunicato che i 13 punti vendita di Palermo e provincia sono stati trasferiti ad imprenditori locali”. Lo rende noto la leader della Fisascat Cisl Palermo Trapani, Mimma Calabrò che commenta la notizia.

“L’iter per il trasferimento del ramo di azienda che avrebbe dovuto coinvolgere tutte le unità produttive del gruppo, era già stato avviato all’inizio del 2021 ma escludeva gli addetti amministrativi. Come Fisascat – continua la sindacalista – avevamo sin da subito contestato quella procedura, conclusasi poche settimane dopo con un nulla di fatto a causa del sequestro delle attività avvenuto nello scorso mese di febbraio”.

Calabrò, “Percorso finalmente perfezionato”

“Questa volta – continua l’esponente sindacale – dunque, sembra che il percorso possa finalmente essere perfezionato con la tutela di tutti i livelli occupazionali a far data dal prossimo 2 agosto. Un plauso dunque all’Amministratore Giudiziario, dott. Cataldo Leone e al suo staff, per aver definito celermente il complesso percorso che ha portato alla definizione della vicenda”.

Incontro con società subentranti il 27 luglio

“Restano comunque da definire – conclude la Calabrò – gli ulteriori passaggi con le società subentranti, con le quali ci incontreremo già il 27 luglio, per il perfezionamento della cessione dei punti vendita. Continueremo a seguire passo passo la vicenda, sempre a fianco dei lavoratori per tutelare i loro diritti”.

Lo scorso febbraio il maxi sequestro all’imprenditore Lucchese

Lo scorso febbraio il tribunale di Palermo, su richiesta della procura, direzione distrettuale antimafia, effettuò un maxi sequestro di beni a Carmelo Lucchese, imprenditore nel settore della grande distribuzione alimentare. Il provvedimento per un valore complessivo di circa 150 milioni di euro venne eseguito dai finanzieri del comando provinciale di Palermo.

Oggetto del sequestro è in particolare la società Gamac Group srl, con sede legale a Milano, che gestisce 13 supermercati tra Palermo e provincia (Bagheria, Carini, Bolognetta, San Cipirello e Termini Imerese) che, come disposto nel citato provvedimento, viene contestualmente affidata ad un amministratore giudiziario nominato dal tribunale, con il compito di garantire la continuità aziendale e mantenere i livelli occupazionali per preservare i diritti dei lavoratori, dei fornitori e della stessa utenza.