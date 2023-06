Menzionati all’interno della prestigiosa guida

Undici panifici di Palermo e provincia entrano nell’olimpo del pane più buono della prestigiosa guida del “Gambero rosso”. La menzione è arrivata per la precisione nella “guida Pane e panettieri d’Italia 2024”. “I filoni di pane nero, nel tipico stile di Castelvetrano – si legge -, sono tra i cavalli di battaglia e tra i più richiesti”.

Il massimo riconoscimento

La graduatoria si distingue con le menzioni che vanno da un massimo di tre ad un minimo di un pane. Una grande soddisfazione dal momento che già per essere menzionati si deve faticare non poco. Arrivare al massimo, cioè “Tre pani”, è difficilissimo e anche quasi impossibile. Da considerarsi che tra Palermo e provincia solo un panificio c’è riuscito e si tratta del panificio Guccione di Palermo.

Le altre menzioni

Ci sono poi 9 panifici che hanno avuto assegnati i “Die pani”. Si tratta di: forneria Gargano di Palermo, panificio Conti di Bagheria, panificio Da Nanà di Balestrate, Il Forno delle Bontà di Carini, Ars Pistoria 1990 di Giuseppe Badamo di Isnello e forneria Messina di Monreale. Un solo pane invece per: panificio D’Angelo e panificio Graziano entrambi di Palermo, Antico forno Valenti dal 1887 di Bagheria e Tusa Arte e Gusto di Monreale.

Chi è Gambero rosso

Su www.gamberorosso.it/pane/ si potranno scoprire tutti i “Tre Pani 2024” e tutte le migliori panetterie d’Italia. Ad essere riportata la recensione, il punteggio, la geolocalizzazione, oltre ad approfondimenti ed il glossario dei lieviti. Gambero Rosso è la piattaforma leader per contenuti, formazione, promozione e consulenza nel settore del Wine Travel Food italiani. Offre una completa gamma di servizi integrati per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell’hospitality italiana che costituiscono il comparto di maggior successo con un contributo rilevante per la crescita costante dell’economia. Gambero Rosso, unico nel suo format di operatore multimediale e multicanale del settore, possiede un’offerta di periodici, libri, guide, broadcasting (Sky 133 e 415) e web Ott. Mezzi con i quali raggiunge appassionati, professionisti, canali commerciali distributivi in Italia e nel mondo.

