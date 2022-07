Era prevista dall'8 al 10 luglio a Geraci, nel palermitano

In lutto la comunità Madonita di Geraci Siculo dopo il terribile incidente stradale costato la vita da un giovane. Il Comune proclama il lutto cittadino e, in accordo con gli organizzatori, è stato deciso di rinviare a data da destinarsi la quarta edizione del Beer Festival, previsto originariamente dall’8 al 10 luglio proprio a Geraci. “La morte del giovane Emanuele Menzo di qualche giorno fa a causa di un incidente stradale, ha sconvolto l’intera comunità della Madonie. Per questo, gli organizzatori, in accordo con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Iuppa hanno preso questa decisione”, si legge in una nota. funerali si svolgeranno oggi alle 16 nella chiesa Madre di Geraci Siculo.

Il terribile incidente

L’incidente si è verificato nella tarda serata dello scorso 5 luglio. Emanuele Menzo, 26 anni, era a bordo della sua moto ed è morto scontrandosi con un’auto sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo, nelle Madonie. Il giovane non ha fatto in tempo a evitare l’impatto con un’auto che proveniva da una strada laterale. Lo scontro è stato molto violento. Il motociclista è morto sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Altra tragedia nelle Madonie

Le Madonie sono state toccate da un’altra tragedia della strada appena qualche giorno fa, esattamente il 14 giugno. Si verificò un altro incidente mortale a Cefalù. Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita Giovanni Lo Menso di 65 anni. L’uomo si è scontrato con una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Giglio dove l’uomo è morto.

Sangue nelle strade del Trapanese

Si chiama Andrea Parrinello l’ultima vittima dell’ennesimo tragico incidente stradale in Sicilia. Aveva 47 anni, era ingegnere ed ha perso la vita nella tarda serata di ieri sulla statale 115, nel Trapanese. Ad avere aperto un’indagine i carabinieri che hanno avviato anche i rilievi sul luogo dell’impatto per stabilire la dinamica di quanto accaduto. Parrinello, alla guida dell’auto, stava percorrendo la statale 115 nel tratto che collega Strasatti con Mazara del Vallo, Arrivato all’altezza di Petrosino, città nella quale era residente, si è scontrato frontalmente con un furgone. Un violentissimo impatto, con l’auto accartocciata su sé stessa. Immediato l’arrivo sul posto di un’ambulanza del 118 ma per il 47enne non c’è stato nulla da fare.