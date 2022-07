Il centauro ha impattato sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo

Un giovane motociclista è morto scontrandosi con un’auto sulla statale 120 tra Gangi e Geraci Siculo, nelle Madonie. A perdere la vita Emanuele Menzo che non ha fatto in tempo a evitare l’impatto con un’auto che proveniva da una strada laterale.

Scontro violento

Lo scontro è stato molto violento. Il motociclista è morto sul colpo. I carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Altra tragedia nelle Madonie

Le Madonie sono state toccate da un’altra tragedia della strada appena qualche giorno fa, esattamente il 14 giugno. Si verificò un altro incidente mortale a Cefalù. Nello scontro tra un’auto e uno scooter ha perso la vita Giovanni Lo Menso di 65 anni. L’uomo si è scontrato con una Citroen guidata da un giovane di 22 anni. I mezzi sono stati sequestrati. Le indagini sull’incidente sono condotte dai carabinieri. Il motociclista è stato soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale Giglio dove l’uomo è morto.

Donna muore a Cefalù

Ancora sangue sulle strade del Palermitano e sempre nelle Madonie. L’ennesimo incidente mortale è avvenuto in contrada Figurella a Cefalù. Un’auto e uno scooter si sono scontrati frontalmente e nello schianto ad avere la peggio è stata una donna. A morire in un altro incidente nel giugno scorso era stata Roberta Macajone, 38 anni, che viaggiava insieme al figlio di sei anni rimasto illeso. La donna soccorsa dai sanitari del 118 è morta pochi minuti dopo al pronto soccorso dell’ospedale Giglio. Sull’incidente indagano i carabinieri della compagnia di Cefalù che dovranno accertare le responsabilità.

L’incidente mortale lungo la Palermo Agrigento

Sempre il mese scorso vi fu un altro incidente mortale lungo la strada statale 121 in territorio di Mezzojuso. Lo scontro frontale tra due auto è avvenuto tra Mezzojuso e Vicari sulla statale Palermo Agrigento. Il bilancio è stato di un morto e un ferito grave trasportato in elisoccorso dai sanitari del 118 all’ospedale Civico di Palermo. L’impatto frontale è avvenuto tra un furgone Fiat Iveco e una Fiat 600. La vittima e il ferito grave viaggiavano a bordo della vettura, ferito anche l’occupante del furgone. A perdere la vita Cono Gugliotta di 66 anni, originario di Leonforte in provincia di Enna.