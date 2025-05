Ancora troppi interrogativi sulla morte di Antonino Arculeo, il 72enne originario di Partinico scomparso per giorni e ritrovato privo di vita venerdì sera, 9 maggio, in una zona tra Castellammare del Golfo e Calatafimi. Verrà eseguita l’autopsia sul corpo dell’uomo per fare chiarezza sui misteri che avvolgono la morte di Aculeo. L’esame autoptico, disposto dalla procura di Palermo, sarà fondamentale per chiarire l’origine delle lesioni riscontrate sul cadavere.

Due le piste degli inquirenti

Gli investigatori stanno approfondendo due ipotesi: da un lato, quella di una possibile aggressione; dall’altro, la pista dell’incidente stradale, che potrebbe essere collegato allo schianto avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì scorsi in viale Europa, ad Alcamo, dove è stata trovata la Lancia Musa dell’uomo, danneggiata e abbandonata.

La sparizione e poi il ritrovamento del corpo

La vicenda ha avuto inizio domenica scorsa, quando l’uomo si è allontanato da casa senza fare ritorno. I familiari, preoccupati, ne hanno denunciato la scomparsa mercoledì. Le ricerche sono subito scattate, coordinate dal commissariato di polizia di Partinico, e si sono concluse tragicamente con il ritrovamento del corpo in un’area isolata, vicino al corso di un torrente termale.

A rendere ancora più oscuro il contesto sono le parole pubblicate dal figlio della vittima sui social: “Caro papà, sei andato via senza che potessi difenderti o allontanarti da certe persone… Ho fiducia nella giustizia”. Un messaggio che esprime dolore ma anche inquietudine, facendo emergere il sospetto che dietro la morte di Arculeo possa celarsi una verità ancora tutta da scoprire

Il ritrovamento del corpo

Il corpo è stato trovato con alcune ferite. Il medico legale, però, non si è sbilanciato se queste ferite possano essere il motivo che avrebbe cagionato il decesso. Le lesioni potrebbero essere anche compatibili con l’incidente che l’uomo potrebbe aver avuto con l’auto, una Lancia Musa, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, in viale Europa ad Alcamo. Il conducente è fuggito e non è stato rintracciato. Ma anche in questo caso non c’è certezza che alla guida vi fosse proprio il settantaduenne.

La procura di Palermo ha disposto l’autopsia: il corpo di Arculeo è stato trasportato all’istituto di Medicina legale del policlinico di Palermo.