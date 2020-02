Da sicindustria un incontro tra le PMI siciliane e il Giappone

L‘Assessorato regionale dell’Agricoltura organizza un workshop volto a stabilire potenziali sinergie tra le PMI siciliane e una delegazione di produttori giapponesi guidati da una giornalista e scrittrice, in un viaggio alla scoperta del territorio siciliano dallo scorso 21 febbraio, in visita presso aziende e realtà locali.

L’incontro organizzato da Sicindustria in collaborazione con l’EU-Japan Centre (EEN Japan) si svolgerà a Palermo alle 15.30 del 24 febbraio presso la sede di via Alessandro Volta,44 .

La delegazione giapponese è composta da sei produttori di specialità tipiche della prefettura di Wakayama, nel sud del Giappone .A capo della missione Ikuko Kaitani , giornalista giapponese, autrice di libri – 25 ad oggi- di cucina e articoli specializzati in cucina italiana e giapponese. La prefettura di Wakayama è abitata da circa un milione di abitanti, è situata nella regione di Kansai, sull’isola di Honshū, ed è un’area particolarmente famosa per la bellezza della natura, per importanti siti Unesco e per il buon cibo.

Il workshop includerà dimostrazione di cucina, in cui i produttori giapponesi presenteranno i loro prodotti alle aziende siciliane. In particolare, prepareranno alcuni piatti fusion, unendo l’utilizzo di prodotti giapponesi alla creatività italiana.

Fra i prodotti che verranno proposti durante il workshop vi sono:

– Il famoso sake (vino di riso)

– Il liquore di prugne unico e speciale (ume shu)

– La salsa di soia (naturalmente biologica e non tra le solite sul mercato)

– Sansho (pepe giapponese, aromatico e profumato)

– Riso e aceto di agrumi di Wakayama

– Prugne ume giapponesi semi-bollite in salamoia

– Agrumi speciali giapponesi (succhi concentrati)

– Tonno

Di seguito il programma della giornata.

15:00 Registrazione partecipanti

15:30 Apertura dei lavori Nino Salerno, Delegato Internazionalizzazione Sicindustria-Enterprise Europe Network Ikuko Kaitani, Giornalista e scrittrice, coordinatrice della delegazione Wakayama Hitoshi Koyano, Liaison Officer, EU-Japan Centre

15:45 Presentazione dei sei imprenditori giapponesi della prefettura di Wakayama – Yoshiaki Furuta, Furuyoshi Co- Chigusa Origuchi, Origuchi Farm – Koji Nakano, Nakano Bc Co Ltd – Yasuo Oura, Sowakajuen Ltd

16:00 Workshop e Cooking demonstration. Ltd. – Hatsumi Nagaoka, Kanja Sansyou-en – Kazuko Kosaka, Marusho