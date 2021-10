L’investitura dalle segreterie regionale e nazionale

Il partito di Cantiere popolare Noi con l’Italia prova a strutturarsi in Sicilia e soprattutto a Palermo, dove l’anno prossimo si andrà al voto per le amministrative del Comune capoluogo e anche per le regionali. Un centro nevralgico anche sul piano politico ed è proprio per questo che le forze politiche si stanno riorganizzando, piazzando i loro uomini migliori ai vertici. Cantiere popolare ha “pescato” l’ex senatore Gioacchino Pellitteri che è stato nominato responsabile del dipartimento formazione del partito.

Dell’Utri: “Sta crescendo entusiasmo”

“L’entusiasmo e la voglia di impegnarsi che registro ogni settimana, girando per tutte le province, – commenta Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Cantiere Popolare – testimoniano non solo la validità del nostro progetto ma anche la volontà di un impegno concreto in politica, una cosa ben diversa dagli slogan e dalla demagogia degli ultimi anni. Rientra in quest’ottica la nomina dell’ex senatore Gioacchino Pellitteri a responsabile del dipartimento formazione di Cantiere Popolare. A lui il nostro pieno sostegno, convinti dell’importanza del suo apporto”.

Romano: “Importante adesione”

A tal proposito prende posizione anche il leader nazionale di Cantiere popolare, il palermitano Saverio Romano, che mette il sigillo su questa operazione: “Desidero esprimere la mia soddisfazione – commenta Romano – per l’adesione di Pellitteri, di cui conosco la sensibilità politica, la preparazione e la radicata esperienza. A lui il mio più sincero augurio di buon lavoro”.