Nonostante scontri politici e polemiche il giorno del Palermo Pride è arrivato. Oggi la città si tingerà dei colori della manifestazione annuale che punta a portare i diritti civili all’attenzione dell’opinione pubblica ma che nel tempo si è trasformata fino a diventare una grade festa. Le polemiche hanno sempre accompagnato questa manifestazione ma da un paio d’anni sono diventate roventi, da quando, cioè, è in corso uno scontro fra l’organizzazione a Fratelli d’Italia partito di maggioranza relativa nel Paese e anche nel governo della città e della Regione. Polemiche a parte, ecco il percorso della manifestazione, i divieti e quando scatteranno.

Palermo Pride 2026: il percorso del corteo e il piano viabilità

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza dei partecipanti, l’Ufficio Traffico del Comune di Palermo ha predisposto modifiche alla viabilità con chiusure temporanee e divieti di sosta lungo l’itinerario.

Il concentramento dei partecipanti e dei 6 carri allegorici è fissato alle ore 16:00, con partenza ufficiale del corteo prevista per le 17:00.

Le tappe dell’itinerario

Partenza: Via Roma (angolo con Corso Vittorio Emanuele).Sosta davanti al Palazzo delle Poste per una performance politica collettiva.

Via Cavour, Piazza Giuseppe Verdi (Teatro Massimo), Via Pignatelli Aragona, Piazza San Francesco di Paola, Piazza Giovanni Amendola, Via Sammartino, Via Dante, Via Serradifalco, Piazza Principe di Camporeale con arrivo ai Cantieri Culturali alla Zisa, dove dalle ore 20:00 a mezzanotte si terrà il grande palco finale a ingresso gratuito con le madrine Giulia Mei e i Queen of Saba.

Divieti e modifiche al traffico

Chiusure stradali: Tutte le strade intersecanti l’itinerario del corteo verranno temporaneamente inibite al transito veicolare al passaggio della sfilata e fino a cessate esigenze.

Mezzi pubblici e bus: Le linee urbane AMAT che attraversano l’asse del centro storico subiranno deviazioni di percorso. Subiranno variazioni temporanee anche le principali fermate dei bus di collegamento con l’aeroporto posizionate lungo via Roma.