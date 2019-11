I funerali saranno celebrati

Ha lottato con tutte le forze. Purtroppo non ce l’ha fatta. Capaci a lutto per la prematura scomparsa della giovane Seline Bologna, venuta a mancare dopo aver combattuto contro una dura battaglia, a soli 33 anni.

La morte della giovane donna ha gettato nello sconforto familiari, amici e l’intera comunità di Capaci.

Tantissimi i messaggi di cordoglio che si stanno susseguendo in queste ore sui social. Commovente quello dell’amica Fabiana.

“Credetimi non avrei mai voluto pubblicare nulla riguardo a questa notizia perché Sely ha sempre portato la malattia con enorme dignità, infatti lei non ha perso ma ha vinto donandoci ogni singola parte del suo cuore a tutti noi – scrive l’amica – Ma penso sia doveroso informare tutte le persone che la conoscevano che Sely stanotte è volata via e sono certa sia già accudita dal Signore, pallina del mio cuore ti auguro solo che tu sia in pace ❤️ resti sempre la leonessa dai capelli biondi ed occhini celesti. Non ti dimenticare mai di me ti prego, resti la mia forza. Ho il cuore in frantumi. 💔

Ps sei stata così forte da illudere anche me! 😓💔Sarai insostituibile.. Unica e sola grandiosa guerriera”.

“Riposa in pace pallina mia – scrive l’amica Concetta ❤️🙏 – io tu e Fabiana ♥️noi 3 per sempre insieme♥️ amica nostra, con questo bellissimo sorriso ti ricorderò! Una guerriera, hai conquistato tutti i nostri cuori! Spero che esista davvero quel posto migliore di cui si parla….quì oggi solo tristezza e vuoti e parole non dette e abbracci mancati…..Rip tesoro…sono sicura che continuerai a guardarci ovunque tu sia. 😔❤❤❤⭐”.

I funerali si celebreranno domani, martedì 19 novembre alle 15.30 nella Chiesa Madre di Capaci.