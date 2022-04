Per giorno 12 aprile

Domani, martedì 12 aprile, si svolgerà la prima delle quattro tappe del Giro di Sicilia 2022. Il percorso della giornata di snoderà per 199 chilometri, da Milazzo a Bagheria, passando anche per la s.s. 113.

Per agevolare lo svolgimento della competizione sulla A20 Messina–Palermo sarà necessario interdire l’attraversamento in uscita degli svincoli autostradali di Falcone, tra le ore 10.00 e le ore 11.00, e di Cefalù, tra le 13 e le 14.15.

Cambia la viabilità a Milazzo

Importanti modifiche alla viabilità cittadina di Milazzo, soprattutto nel centro urbano e nella riviera di Ponente, nei giorni 11 e 12 aprile per consentire il regolare svolgimento della prima tappa del Giro di Sicilia 2022 che scatterà proprio dal centro del Messinese.

Il comandante della polizia locale, Giuseppa Puleo ha firmato l’ordinanza che disciplina sia il transito che la sosta in queste due giornate. Ecco il dettaglio.

Dalle 9 del giorno 11 aprile alle 15 del 12 aprile

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175);

Divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto di carreggiata lato Ovest compresa tra il civico n. 137 e il civico n. 165, e l’istituzione di una corsia di canalizzazione sul lato Est dello stesso tratto stradale, nell’orario compreso tra le ore 09,00 e le ore 22,00 del giorno 11 Aprile 2022.

Dalle 19 del giorno 11 aprile, alle 15 del 12 aprile

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); F. Crispi; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra 1’intersezione con la via F. Crispi e la via C. Colombo).

Dalle 22 del giorno 11 aprile, alle 15 del 12 aprile

Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L.Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175).

Giorno 12 aprile, dalle 6 alle 11.30

Divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: C. Colombo (tratto compreso tra l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d – tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Melai).

Giorno 12 aprile, dalle 8.30 alle 11.30

Divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L. Rizzo, Cassisi, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Medici, Lungomare Garibaldi tratto compreso tra (l’intersezione con via F. Crispi e il civico n.175), C.Colombo (tratto compreso tra l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C.Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d- tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), e in tutti i tratti stradali che intersecano con le sopracitate vie.

Bagheria è pronta per accogliere gli atleti e sarà anche festa

Bagheria che ospita l’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia è pronta ad ospitare i ciclisti. Dopo i vari incontri che si sono svolti in Comune per studiare il percorso della prima tappa, i sopralluoghi con i tecnici del settore lavori pubblici ed il comandante della polizia locale per individuare le 3 location, tra cui la più importante l’area di arrivo in piazza Garibaldi, la zona parcheggio dei pullman delle varie squadre ed una sede “quartier generale” dove fissare anche la sala stampa e dopo la sistemazione delle strade oggetto del percorso è pronta ad ospitare il Giro.

Tutte le scuole saranno chiuse

Come noto, per effetto dell’ordinanza n. 9 del 4 aprile 2022, tutte le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse in città per garantire lo svolgimento della gara in sicurezza e per poter vivere la giornata di festa sportiva senza grandi disagi per il traffico.

Ma la città si prepara anche a tingersi dei colori del tricolore, della pace e della bandiera della Regione Siciliana. L’amministrazione comunale si fa promotrice, su richiesta dell’organizzazione del Giro, per attivare un’azione di “City dressing”, ovvero addobbare la città con i colori di riferimento giallo e rosso e utilizzando gli elementi grafici dell’organizzazione.

Chiunque vorrà potrà esporre le locandine scaricabili dal sito web del Comune o richiederne una all’ufficio stampa, entro lunedì 11 alle 13. L’amministrazione comunale che invita i cittadini ad essere presenti nelle aree della partenza o dell’arrivo della corsa, per sostenere con calore gli atleti, ricorda che sarà la scuola Cirincione sarà quartiere generale e area stampa e che sta già coinvolgendo gli studenti per realizzare lavoretti grafici da sventolare o affiggere lungo la cancellata della scuola.

Le vie interessate dall’ordinanza

Si ricordano quali sono le strade interdette al traffico: viene istituito il divieto di sosta con rimozione dalle 07 alle 21 e comunque fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

Via Alcide de Gasperi, tratto compreso fra la via Roccaforte e via Diego D’Amico;

Via Roccaforte (tratto compreso tra la via Roma e la Piazza Garibaldi);

Via Roma (tratto compreso tra la via Diego D’Amico e la Via Roccaforte);

Via Ruggero Settimo;

Piazza Don Sturzo e Posteggio davanti Villa Valguarnera;

Via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla Via Consolare;

Via Papa Giovanni XXIII dalla Via Consolare fino alla Via Diego D’Amico;

Via Diego D’Amico;

Piazza Garibaldi.

Divieto di transito

È stato inoltre istituito il divieto di transito dalle 11 e fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

Via Sant’Ignazio di Loyola dalla SS 113 alla Via Consolare;

Via Papa Giovanni XXIII dalla Via Consolare fino alla Via Diego D’Amico;

Via Diego D’Amico;

Piazza Garibaldi.

Il percorso della prima tappa

La kermesse parte dalla Milazzo-Bagheria: tappa ondulata, costellata di curve e saliscendi. Si svolge interamente, a parte qualche chilometro all’inizio, sulla statale 113 che percorre la costa nord della Sicilia. Unica asperità la breve salita pedalabile a Tindari dopo soli trenta chilometri e lo strappetto di Termini Imerese in cima al quale verrà aggiudicato il traguardo volante di tappa. Finale molto veloce per la volata a gruppo compatto.

Gli ultimi tre chilometri della tappa lasciano la statale 113 per entrare in città a Bagheria. Si contano due curve ai 2400 m (sinistra-destra) che portano a un ampio curvone lungo quasi 1 km su strada molto ampia per arrivare all’ultima curva che immette nel rettilineo finale di 350 m su strada larga e asfaltata. Ultimi chilometri tutti in leggera ascesa con pendenza media dell’1.5%.