L’assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania, traccia il bilancio del lavoro svolto all’interno dell’amministrazione Orlando, negli ultimi mesi di legislazione. E lo fa incontrando i cittadini nel corso di un evento pubblico a Villa Filippina.

L’annuncio social dell’incontro

È lo stesso assessore palermitano che annuncia sui social l’incontro, pubblicando anche un video. “Sarà l’occasione per raccontare che cosa è stato fatto, in questi anni, e cosa ancora resta da fare. Voglio restituire alla città, nel corso di un incontro pubblico, un resoconto onesto: gli obiettivi raggiunti, i risultati ottenuti, le difficoltà affrontate, gli errori fatti, le azioni avviate, le prospettive future”. Queste le sue parole.

Sabato 9 aprile a Villa Filippina

“Sento il bisogno di fare un bilancio severo, ma giusto. Voglio condividere, con chi mi ha sostenuto nel passato e con chi non lo ha mai fatto, una valutazione onesta sul mio impegno per la città. Sono abituato ad assumermi le mie responsabilità; ho sempre scelto di “metterci la faccia” perché mi ha sempre guidato la coerenza, la passione politica e l’ambizione di trasformare la città. Voglio consegnare nelle mani delle palermitane e dei palermitani un resoconto del mio impegno. Un resoconto rigoroso, ma giusto”. L’incontro è in programma sabato 9 aprile alle 10.30 a Villa Filippina.

La questione Le navette del centro storico

Ultimamente Catania è intervenuto per revocare la sospensione dei servizi speciali Amat per i servizi di mobilità urbana e sostenibile. “Le navette del centro storico, i quattro servizi scuola bus attivati e la navetta del Cimitero dei Rotoli continueranno a effettuare i previsti collegamenti – spiegano i consiglieri comunali di Sinistra Comune – garantendo il servizio alla città”.