Torna a parlare l’ex assessore alla Mobilità del Comune di Palermo, Giusto Catania, con un post sui social che plaude il lavoro di questi primi 100 giorni dell’amministrazione Lagalla. Un modo, più che altro, per sottolineare, che quello fatto da lui, le sue idee e i suoi progetti, erano ottimi, visto che sono stati riconfermati.

Le parole di Catania

“Dopo cento giorni dall’insediamento della giunta Lagalla non posso che fare un plauso pubblico al lavoro della nuova amministrazione. Qualcuno si stupisce che io dica queste cose? – dice Catania, non riconfermato in consiglio comunale -. Non potrei dire altrimenti: il progetto del tram è stato confermato per intero e l’imminente gara prevederà le linee A, B e C; nessuna modifica è stata effettuata sulle aree pedonali, neanche a Mondello; l’impianto della Ztl (anche quella notturna) non è stato toccato; è stata riapprovata la stessa identica delibera sul piano di risanamento dell’Amat (sono cambiate solo le firme sulla delibera); si sta procedendo con la progettazione delle piste ciclabili confermando l’affidamento allo studio Parcianello; è stata prorogata la concessione del suolo pubblico sulle aree pedonali… su questo punto mi permetto solo un piccolo suggerimento: ripristinate la possibilità che anche i pedoni possano attraversare via Maqueda e il Cassaro”.

Il progetto del tram

Si è svolto al Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili una riunione tecnica presso la “Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile” a cui hanno partecipato il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l’Assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta con i suoi uffici per risolvere le ultime richieste di approfondimenti tecnici da parte del MIMS relativamente alle tratte A, B e C del sistema tram di Palermo.

Il Comune ha preparato tutte le risposte ai quesiti tecnici e le ha condivise con i tecnici del Ministero per poter concludere efficacemente e rapidamente il percorso che consenta al Comune di approvare il progetto e metterlo a gara entro i tempi previsti per l’uso delle risorse (FSC 2014/2020).

“La riunione è stata molto proficua e consentirà in tempi brevi di dare concretezza alla nuova e più adeguata visione della mobilità urbana integrata con la visione urbanistica della Giunta Lagalla, che ha ritenuto indispensabile rimodulare la priorità realizzativa delle linee A, B e C al fine sia di rendere immediatamente operative le linee che servono le zone periferiche della città, sia di rendere compatibile la realizzazione delle medesime agli attuali finanziamenti assegnati, oggetto di rivisitazione ai sensi e per gli effetti degli adeguamenti ai prezziari regionali” silegge nella nota.