Disponibili 500 posti

Grandi Navi Veloci cerca 500 nuove risorse e avvia una ampia campagna di reclutamento in tutta Italia con appuntamento previsto anche a Palermo.

Prima tappa prevista a Torre del Greco, città che rappresenta il secondo comparto marittimo nazionale per numero di matricole, dove nelle sale dell’hotel Poseidon (via monsignor Michele Sasso) sono in programma due appuntamenti la prossima settimana. Arriva infatti per la prima volta nella città vesuviana la nuova campagna di recruiting di Gnv (Grandi Navi Veloci, gruppo Msc) finalizzata all’inserimento di circa 500 nuove risorse, in vista della prossima stagione estiva, e alla presentazione delle opportunità di lavoro a bordo delle navi.

La compagnia sta dunque organizzando una serie di open day dedicati alla conoscenza e alla selezione dei candidati: il primo appuntamento si terrà a Torre del Greco nelle giornate di mercoledì 24, dalle 14 alle 19, e giovedì 25 gennaio, dalle 9 alle 17 presso l’hotel Poseidon.

Quali figure professionali cerca Gnv

La campagna proseguirà nei prossimi mesi con tappe già programmate a Potenza, Bari, Catanzaro e Palermo. Le giornate in programma a Torre del Greco saranno finalizzate “allo svolgimento – spiegano da Gnv – di colloqui conoscitivi con i candidati e garantiranno inoltre a questi ultimi la possibilità di conoscere meglio l’azienda, la vita a bordo ma anche i numerosi e potenziali percorsi di carriera all’interno della compagnia”.

Da ciò che si apprende, Gnv ricerca professionalità con diversi gradi di esperienza e seniority: tra questi personale di macchina e di coperta come ufficiali, ottonai, operai e frigoristi ma anche personale di gestione dell’hotel come commissari, assistenti ufficio, cuochi, pizzaioli, garzoni e piccoli di camera. Obiettivo è anche quello di selezionare candidati che conoscano le lingue, in particolare la lingua araba, il francese e lo spagnolo.

Dove mandare i curricula e le candidature

Per l’invio dei curricula è possibile consultare il sito della compagnia www.gnv.it all’interno della sezione “Lavora con noi” e per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo di posta elettronica crew@gnv.it