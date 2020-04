Sono tutti guariti i bimbi ricoverati presso l’ospedale Di Cristina di Palermo perché positivi al Coronavirus. Oggi, infatti, è stato dimesso anche l’ultimo piccolo paziente del nosocomio palermitano che, come da prassi, ha effettuato il doppio test del tampone che ha dato esito negativo.

Lo fa sapere all’assessorato regionale alla Salute la direzione dell’Azienda sanitaria ospedaliera Civico di Palermo.

Complessivamente i bambini ricoverati perchè positivi al covid19 nel tempo erano arrivati a 4. La prima guarigione con dimissioni si era registrata il primo aprile mentre tre giorni dopo, il 4 aprile, erano stati dimessi in due. In ospedale restava l’ultimo piccolo che ha lasciato oggi il nosocomio.

Si tratta di un’altra buona notizia che arriva nel giorno in cui i dati siciliani fanno registrare il sorpasso dei guariti rispetto alle vittime anche se il contagio continua. Si conferma anche oggi l’andamento preso dall’epidemia nell’ultima settimana. I casi di Covid19 sono più o meno stabili mentre aumenta il numero dei tamponi. Fa ben sperare l’indice di riempimento delle terapie intensive e l’indice dei guariti che ieri nell’isola aveva già raggiunto per la prima volta lo stesso numero delle vittime. Tendenza che oggi si conferma con i guariti che superano i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

In ogni caso siamo ben lontani dal poter abbassare la guardia. Preoccupa, in queste ore, il nuovo focolaio che è stato scoperto ieri all’interno della clinica di alta specializzazione Villa Maria Eleonora. L’infezione in ambito ospedaliero ed in case di cura e ricovero o riposo è la più temibile come dimostrano i casi di Villafrati, Troina e anche di Messina.

E intanto andiamo incontro alla Pasqua che sarà dedicata alla quarantena collettiva. La Sicilia ha stretto ancora le misure e parecchi saranno i controlli anti scampagnate. La nuova ordinanza del Presidente della Regione, peraltro, blocca i trasporti sullo Stretto di Messina fino al 13 aprile e introduce nuovi obblighi come quello della mascherina nei luoghi pubblici e limit ad una sola spesa al giorno per nucleo familiare.