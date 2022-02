Anci Sicilia “Pronti a cooperare con Farnesina ed ambasciata”

Molti Enti locali dell’Isola si sono resi disponibili a predisporre tutti mezzi necessari all’accoglienza di uomini, donne e bambini che in queste ore stanno fuggendo dalla guerra e dalla violenza in Ucraina e sono pronti a raccogliere e a coordinare eventuali disponibilità di privati cittadini e associazioni locali in considerazione della escalation in atto delle operazioni belliche.

Orlando “I Comuni in prima linea per assistenza ed accoglienza”

“I Comuni sono in prima linea per dare assistenza e accoglienza alla popolazione gravemente colpita dagli attacchi bellici”. Ha dichiarato Leoluca Orlando, presidente di Anci Sicilia.

Il presidente dell’Associazione dei comuni italiani siciliana prosegue: “Siamo pronti a cooperare con la Farnesina e con l’ambasciata Ucraina per fornire tutto il sostegno possibile ad una popolazione colpita al cuore che fugge dalla violenza e dalla morte. La pace è il diritto dei diritti che viene spesso mortificato dalle leggi dello Stato e dagli Stati e oggi come non mai si collega alla vita, diritto inalienabile di ogni essere umano – conclude il presidente Orlando – facciamo appello a tutte le forze sane delle nostre comunità affinché si mobilitino per assicurare asilo e accoglienza a chi fugge da una inimmaginabile barbarie”.

Firmata la carta di Firenze

Sabato scorso, il Comune di Palermo ha aderito alla Carta di Firenze firmata stamattina dal sindaco Leoluca Orlando nel salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio al termine della prima giornata del Forum del Mediterraneo che vede la partecipazione di molti sindaci e vescovi provenienti da tutto il mondo. Obiettivo dell’incontro – che coincideva con l’evento annuale della Conferenza Episcopale Italiana “Mediterraneo, frontiera della pace” – è focalizzare l’attenzione sull’area attraverso il dialogo tra le sue principali città e promuovere azioni a sostegno della cooperazione e della pace. Tema più che mai sensibile visto il conflitto in Ucraina”.

“La pace si collega, oggi più che mai, alla vita che costituisce il diritto dei diritti degli esseri umani e che s’intreccia con la mobilità internazionale”, ha detto il sindaco Orlando durante il suo intervento nel quale ha ringraziato il collega Dario Nardella, sindaco di Firenze, il cardinale Gualtiero Bassetti presidente della Cei e tutti i presenti.