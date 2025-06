La magistratura austriaca potrebbe dire l’ultima parola venerdì, quando deciderà se disporre, come chiedono i familiari, l’autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, l’hostess 24enne di Lauda Air di origine palermitane morta lunedì notte dopo essere caduta dal balcone del suo alloggio, al terzo piano di un palazzo di Vienna.

La procura di Palermo ha aperto un fascicolo. Un atto dovuto dopo la presentazione dell’esposto da parte dell’avvocato Alberto Raffadale che assiste la famiglia della hostess.

La competenza per i reati commessi da italiani e/o ai danni di italiani all’estero è della procura di Roma, ma l’ufficio inquirente che iscrive per primo il fascicolo può comunque – prima di trasmettere gli atti alla Capitale – compiere gli atti urgenti e irripetibili. Come disporre l’autopsia.

Elio Bargione è stato sentito per sei ore negli uffici della polizia viennese, che mettendo insieme la sua versione e quella resa da alcuni testimoni, ha escluso responsabilità di terzi per la morte della Maniscalco. Cosa di cui i familiari sono tutt’altro che convinti. I familiari del giovane parlano di sciacallaggio mediatico.

Per i genitori, che sono corsi nella capitale austriaca, non sarebbe stato né un incidente né un suicidio. Ipotesi a cui invece è propensa a credere la polizia locale che ha fatto sapere – la notizia è stata pubblicata sul quotidiano ‘Kronen Zeitung’ – che la ragazza si sarebbe uccisa o sarebbe precipitata nel vuoto accidentalmente e che perciò l’inchiesta sarebbe vicina all’archiviazione.

La polizia, rispondendo a una domanda dei giornalisti austriaci, ha infatti risposto: “per noi, contrariamente alle affermazioni della famiglia, profondamente addolorata, il caso è chiuso”.

ù”Dopo aver ascoltato i testimoni e interrogato l’amico della defunta – ha aggiunto la polizia al quotidiano di Vienna – è rimasta solo la versione di un incidente o di un possibile gesto disperato”. La famiglia della vittima, però, non intende accontentarsi delle conclusioni delle autorità austriache e ha dato mandato a un legale di sollecitare l’esame autoptico e le analisi dei cellulari e dei dispositivi elettronici usati da Aurora, che non sarebbero stati sequestrati.

L’avvocato Alberto Raffadale ha presentato un esposto alla magistratura viennese e uno a quella palermitana anche se, per legge, sui reati commessi all’estero su cittadini italiani, sarebbe in realtà competente a indagare la Procura di Roma. Aurora Maniscalco è caduta dal balcone dell’alloggio in cui viveva col fidanzato, Elio Bargione, anche lui assistente di volo di origine palermitana. Il 27enne, interrogato dalla polizia, ha raccontato che la ragazza sarebbe precipitata dal balcone (accidentalmente o volontariamente) dopo una lite. La coppia viveva un periodo difficile e Aurora, secondo quanto si apprende, si sarebbe allontanata da casa per alcuni giorni e sarebbe tornata la notte dell’incidente. Alcuni testimoni oculari avrebbero poi visto la giovane cadere nel vuoto. I familiari della vittima, però, continuano a chiedere approfondimenti, denunciando alcune anomalie. Ad esempio la chiusura, non è chiaro decisa da chi, dei profili social della ragazza; il fatto che il fidanzato abbia avvertito i suoceri solo dopo sette ore dai fatti, mentre si sia subito mosso per chiamare i propri genitori.

“Noi non vogliamo colpevolizzare nessuno. Ma vogliamo chiarezza e poi vogliamo piangere in pace Aurora”. Lo dice il padre di Aurora Maniscalco, la giovane hostess che è precipitata dal terzo piano di un’abitazione a Vienna ed è morta in ospedale lunedì. “Abbiamo fatto denunce e chiesto di riaprire le indagini per accettare come sono realmente successi i fatti”, ha aggiunto il padre della 24enne di origine palermitana che oggi è stato in ambasciata a Vienna. Sono diversi gli aspetti ancora da chiarire nella vicenda. I familiari della giovane non credono, infatti, al suicidio. Eppure ci sono testimoni che confermano il racconto del fidanzato che si trovava con lei al momento della tragedia.

La Farnesina ha confermato che secondo la polizia austriaca non ci sarebbero persone coinvolte. La giovane si sarebbe lanciata dal balcone da sola. Venerdì si attende la decisione della procura in merito all’autopsia. L’avvocato della famiglia della giovane ha presentato un esposto in procura a Palermo per sollecitare accertamenti e chiedere i sequestri dell’appartamento e dei dispositivi della ragazza e del fidanzato.