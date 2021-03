Ieri presentato Hub di Ragusa

La Cisl Fp “Ringraziamento per tutti i lavoratori delle vaccinazioni”

Quella dei vaccini, macchina complessa

Ieri presentato Hub di Ragusa

“Vanno ringraziati tutti i lavoratori impegnati nelle procedure di vaccinazione in corso alla Fiera del Mediterraneo di Palermo”. Così ricorda Gaetano Mazzola, segretario aziendale della Cisl Fp Palermo Trapani all’Asp di Palermo che sottolinea come sia obbligatorio rivolgere un plauso a tutti coloro che sono oggi in prima linea per la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Intanto dopo Ragusa, oggi viene inaugurato l’hub di Agrigento.

Grazie della Cisl ai lavoratori

“Oltre ai medici e ovviamente al commissario per l’emergenza Renato Costa – aggiunge Mazzola – nessuno, a partire dalle istituzioni a ogni livello, deve dimenticare, gli infermieri, gli Oss, i tecnici di laboratorio, gli autisti e tutto il personale amministrativo. Sono loro quelli che lavorano dietro le quinte e che consentono di far funzionare tutta l’organizzazione dei servizi sanitari. Senza questo lavoro d’équipe, non potrebbe andare avanti una macchina così complessa”.

Presentato Hub di Ragusa

Intanto da ieri il via al centro vaccinale realizzato all’interno dell’ex ospedale Civile di Ragusa. La struttura, che avrà funzione di hub provinciale – affiancando gli altri punti di vaccinazione del territorio, Palermo, Catania, Siracusa, Messina e Caltanissetta, a cui oggi si aggiunge anche l’hub di Agrigento, è stata allestita dalla Protezione civile regionale nell’ambito dell’emergenza Coronavirus. “Anche nel capoluogo ibleo – afferma il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – è in funzione il centro provinciale per la vaccinazione di massa: oltre un centinaio di operatori sanitari tra medici e infermieri, 24 postazioni, la protezione civile coi suoi volontari mobilitata per giorni per allestire la struttura in brevissimo tempo, l’Asp che ha coordinato l’attività sanitaria”.