il nome del presidente dell'ars emerge dalle indagini

“Non ho idea e non conosco e non ho mai conosciuto Vito Nicastri, né seguo tanto le cronache giudiziarie, mentre la conoscenza con Paolo Arata avviene anni fa tramite un collega deputato della Camera tra il ’93 e il ’96. Poi mi viene chiesto da Alberto Dell’Utri se poteva dare il mio numero ad Arata, io ho acconsentito, mi ha chiamato, ci siamo sentiti. Ma io lo incontro per la prima volta il 13 febbraio 2018 all’una e mezza”.

Lo ha detto Gianfranco Miccichè, in mattinata, nel corso dell’ audizione in commissione regionale antimafia, presieduta da Claudio Fava, ricostruendo i suoi rapporti con il faccendiere Paolo Arata, al centro di un’inchiesta della Procura di Palermo.

Il presidente dell’Ars è stato il primo dei politici convocati, i cui nomi emergono dalle carte delle indagini e che sarebbero in qualche modo interessati allo scandalo degli affari sull’energia. “Mi chiese di organizzare un appuntamento con Pierobon – ha aggiunto Miccichè -. Mi disse che lo aveva già incontrato in assessorato, era di casa in assessorato. Le nostre segreterie si sono sentite per organizzare l’incontro. Abbiamo parlato di Siri, che non conosco. Siri l’ho sentito una volta al telefono anni fa in occasione di elezioni. Mentre in quell’occasione Arata mi parlò di cose generali, della nostra vecchia esperienza e poi del suo progetto e del fatto che voleva parlarne all’assessore. Ma io non capisco molto di queste cose”, ha proseguito Miccichè.

E ancora: “Ho incontrato Arata in assessorato. Lui era con Cocina e io ero con Alberto Pierobon che mi stava facendo visitare fisicamente gli uffici. Il figlio di Arata, Francesco, il 12 luglio 2018 mi chiese di incontrare l’assessore Mimmo Turano perché aveva un problema con l’assessorato. L’incontro avvenne qui in Assemblea, erano nella mia stanza ma parlavano di questioni tecniche, io però mi alzavo, facevo chiamate e rispondevo al telefono, quindi non ho seguito tutto”.

“Ma dopo quell’incontro – ha aggiunto Miccichè – fra Arata e Turano, l’assessore mi ha sconsigliato di continuare ad avere rapporti con Arata, di non occuparmi più della vicenda”.

“Turano mi disse – ha rivelato ancora Miccichè -: ‘Gianfranco levaci mano’. Immagino che Turano sapeva chi fosse Arata o deve esserlo venuto a saperlo. Io non sapevo”.

Il presidente della commissione antimafia regionale Fava poi ha letto la parte dell’ordinanza in cui Arata avrebbe detto a Nicastri che Miccichè sapeva dei loro legami. Ha replicato Miccichè: “Sono minchiate”.

E poi il presidente dell’Ars ha detto: “Ci sono due cose che non mi tornano nella ricostruzione che ho appreso dai giornali. Perché io non ho mai combinato un incontro fra Cocina e Arata. Non solo non ricordo questo incontro ma ho chiesto alla mia segreteria se avessi avuto incontri con Cocina, è accaduto il 18 gennaio 2018, prima di conoscere Arata”.