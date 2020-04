le chiavi dei locali al sindaco

Le misure che stanno per essere emanate in ordine alla fase 2 della crisi Covid19 non li convincono ed hanno scelto il 28 aprile, i ristoratori di tutta Italia, per il flash mob “Risorgiamo Italia” che avrà luogo alle 21.

Ne abbiamo dato conto nei giorni scorsi ma adesso trapela la lista dei ristoratori palermitani che non hanno intenzione di riaprire presto perchè ritengono che non ce ne siano le condizioni e chiedono l’intervento dello Stato per una azione di salvataggio di un intero comparto. Pare inoltre che i ristoratori aderenti a “Risorgiamo Italia” abbiano intenzione di consegnare le chiavi delle loro attività ai sindaci. Una azione simbolica che testimonia però la gravità della situazione cui gli operatori ritengono di andare incontro.

“Siamo pronti ad accettare tutte le norme igienico-sanitarie necessarie per la tutela della salute nostra e della clientela ma non possiamo sostenere i costi delle riaperture rischiando che i nostri locali restino deserti. Dopo avere atteso tanto, preferiamo aspettare ancora un po’ pur di ritornare ad offrire gli standard qualitativi e professionali ai quali abbiamo abituato i nostri clienti e grazie ai quali abbiamo ricevuto tanta solidarietà in tutti i momenti difficili che abbiamo attraversato”. Sono le parole di Nello Occhipinti, uno dei promotori Siciliani, chef patròn del ristorante Verdechiaro di Palermo.

Ecco la lista dei locali palermitani che hanno aderito al momento in cui scriviamo:

A’ Cuncuma Aborigenal Ai Bagnoli Ai Bottai Ai Chiavettieri Ai Giudici Al Borsalino Al Casato Dei Ventimiglia Al Paninazzo Alba Beach Mondello Alba Pasticceria Piazza Don Bosco Alex Pub Alibi All’antico Arco Alta Marea Angolo Dei Viziosi Arancinando Arrè Gusto Art’o’pub Bacco Tabacco Balata Ballarak Bar Alessi Bar Del Foro Bar Igea Bar La Pecora Nera Bar Liberty Bar Molinelli Bar Piazza Nascè Bar Santoro Bar Snack & Drink Bar Tabacchi Di Pallavicino Bar Touring Bar Vabres Bar Ventimiglia Bar White Coffee Barresi Basoli Becker’s Pub Berlin Cafè Biancaneve E I Sette Nani Bicchierino Biga Birreria Qqtiunci Bolazzi Bollicine Bonter Bottega Streva Bottiglieria Del Massimo Bruto Buoni Vini Buonì C’era Una Volta Caffetteria Porta Nuova Caffè Ateneo Caffè Leoni Caffè Centro Storico Caffetteria Dei Leoni Cagliostro Cagliostro Bakery Caligola Camus Cantavespri Cantina Caponata Cappadonia Gelati Carlo V Casa Macè Casbak Pub Cassaro Bottega Alimentare Cavour Lounge Bar Cavù Cha Chiasso Chioschetto Della Cattedrale Chiosco Mediterranean Bar Ciaka Pub Ciaka Ristopizza Cicala Ciquito Mexican Grill Ciros Caffè E Cucina City Bar Ciurma Coffee Break Colletti Come Nelle Favole Cortiletto Mazzini Crash CuFu Dainott’s Apericapo Dandy Pub Dejavu Cafè Bistrot Di Fetta In Fetta Dispensa Drinkeria Cavour Enotequa Eremiti Restaurant Ethnic Exit Drinks Extrahop Fa Diesis Fabbrica 102 Fellini Ferramenta Finch Fió Fish M Chips Francu U Piscaturi Fud Funnaco Pizza Lab Fuoriluogo Galloway Gattopardo Gelateria Da Ciccio Gelateria Pizzeria Trattoria Ilardo 1870 Gelateria Roró George Best Gigi Pub Goccio Golden House Good Gran Cafè Torino Grillo Pizza Burger & Steak Gudà Gusto In Gustoso Hawaii 13 Heritage I Corrieri I Cucci I Leoni I Tre Porcellini I Viziosi Iam Pizza Il Baro Il Golosone Il Locale Il Mirto E La Rosa Il Proverbio Il Salumaio Di Santa Maria Il Siciliano Il Vespa Cafè Jackass Jayson Irish Pub Kaminè Cucina Drinklab Krust Kus Kus Piazza Leoni Kus-Kus L’acerba Osteria Dinamica L’angolo Del Caffè L’isola Saporita L’ottava Nota La Bodeguita Del Mojito La Boteguita Del Medio La Bottega Del Gusto La Bottega Del Principe La Bottiglieria La Casa Del Brodo La Cubana La Dolce Vita La Gintoneria La Locanda Del Gusto La Panoramica La Pesceria La Piazzetta La Traviata La Vecchia Brace Las Palmas Lato B Le Mura Le Tabarin Le Trazzere Del Gusto Les Braises Licca Liebe Lizard Pub Lo Scacciapensieri Lord Green Lorenzini Cocktail Bar Luci & Calici Lucki Bar Magna Roma Mak Mixology Make Food Drink & More Mani In Pasta Matteotti Lounge Bar Mignon Mó Avast Moltivolti Monteleone Mooddica Mordi E Fuggi Morgas Morghi’s Bar Mr Beer Mudà Natale Giunta Top Cucina Eventi New Jumeirah New Paradise Newart 108 Noname Noroc Officina Magari Old School Da Anto Osteria Armetta Osteria Ballaró Osteria Dei Vespri Osteria Mangia E Bevi Osteria Nonna Dora Osteria Trabucco Pacinotti’s Palazzo Branciforte Palermo’s Food Pan X Focaccia Pane E Caffè Passami U Cuappu Pasticceria Cappello Pasticceria Galatea Pedrosu Pelledoca Piccolo Rifugio Pipì Room Pizzeria Comparucci Pizzeria Giuseppe Salsiera Pizzeria Gustoso Pizzeria Gli Amiconi Pizzeria Mamà Pizzeria Palino Pizzeria Pinocchio Polleria Pizzeria Maurizio L’unico Pop Star Pub Puertosol Pulcinella Pizzeria PunkFunk Qvivi Music Bar Raval Rinstafood Ristorante Pizzeria Mandarini Ristorante Al Gabbiano Ristorante Castello A Mare Ristorante Cin Cin Ristorante Culinario Ristorante Da Nino Ristorante Emozioni Ristorante Frontemare Ristorante Pizzeria Al 59 Ristorante Pizzeria Da Diego Ristorante Pizzeria Italia Ristorante Temptation Ristorantino Sobremesa Ristoro Del Massimo Robinson Vini Bistrot Rodeo Drive Restaurant Roxy Mondello Sabir Salamino Pane E Vino Salmoriglio Samanthà Cafè Santoro Santoro Bar Santoro Ristorantino Sbronzo Scjabaca Shamrock Cafè Sikulo Simpaty Solleone Solopatate Spillo E Mazzancolle Spina Bar St’orto Stancampiano Via Campolo Street 137 Sulla Bocca Di Tutti Sushi Lab Tacoloco Talè Degusteria Siciliana Tannura Osteria Taverna Azzurra Taverna Celso Tetathe The Night Drink Tijuana Tin Pub Tina Pica Tonnara Florio Torquemada Touchè Bar Trattoria Degli Artisti Trattoria Del Centro Trattoria Del Massimo Trattoria La Cambusa Trattoria Mamma Ciccina Trattoria Old School Trattoria Da Peppe E Franco Trattoria Pizzeria Biondo Trattoria Torremuzza Trattoria Zia Anna Tredicisette Treska Cibo E Convivio Triskele Pub Trivio Bistrot Troppo E Tutto Ugo Lounge Bar Ulisse Pizzeria E Ristó Valhalla Vecchietti Di Minchia Pitittu Verdechiaro Villa Clelia Vino E Cacio Vinoverso Voyage Cafè Wanderlust West Los Angeles Cafè Whisky & Drink Carducci Whisky & Drink Magione Wok One Yogurtlandia Alla Cattedrale Zammù Drink & More Zia Tina Zuccotto Zyz Pub 2Hearts Bakery