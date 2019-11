accade a monreale, la denuncia del consigliere fabio costantini

“È intollerabile che le comunicazioni istituzionali, che avvengono a mezzo PEC, non vengano lette o vadano addirittura smarrite.

Tale inefficienza si ripercuote sui cittadini in maniera diretta, quando questi provano ad inoltrare le proprie richieste all’amministrazione comunale (che rimangono inevase) ed in maniera indiretta quando, da tali azioni od omissioni, derivi un danno economico per l’Ente”.

A lanciare quella che più che un allarme è una vera e propria accusa nei confronti della gestione del Comune di Monreale , è il consigliere comunale del Movimento Cinque Stelle, Fabio Costantini.

“Ho ricevuto diverse segnalazioni, e durante gli studi degli atti in Commissione Bilancio, ho rilevato la presenza di un’anomalia in una circostanza apparentemente banale: il Comune di Monreale perde una causa e viene condannato al pagamento delle spese di giudizio per un totale di euro 415,85, e tale cifra (che genera un debito fuori bilancio), apparrebbe risibile a fronte di tante altre relative a procedimenti giudiziari.

Addentrandosi nello studio degli atti, si rileva però come vi siano delle anomalie: il Comune viene condannato in contumacia (per non essersi presentato, quindi costituito, in giudizio) ed il Giudice, a seguito di ciò, ha annullato la relativa cartella esattoriale (composta da sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada) per un importo complessivo di Euro 7.516,44.

Quindi la sconfitta giudiziaria ha comportato per il Comune di Monreale una perdita complessiva di euro 7.932,29”.

Costantini spiega di essere andato a fondo alla questione: “Dagli atti si rileva inoltre come la mancata costituzione in giudizio sia conseguenza della mancata comunicazione, al Comando di Polizia Municipale, della data di fissazione dell’udienza. In pratica il Tribunale ha mandato una comunicazione via PEC all’indirizzo ufficiale di protocollo del Comune e, al Comune di Monreale, nessuno ha letto tale mail o comunque passato poi tale informazione agli uffici competenti.

Il Comandante della Polizia Municipale, da me sollecitato, ha anche confermato che se la comunicazione relativa all’udienza fosse giunta correttamente, il Comune di Monreale si sarebbe validamente costituito ed avrebbe vinto la causa, poiché non vi era alcun vizio di notifica così come addotto dal ricorrente (se ne deduce che la causa fosse di natura pretestuosa, volta solo a cercare un escamotage per non versare quanto dovuto).

Emerge dunque che per inefficienza, imperizia o negligenza di qualcuno, vi possa esser un danno erariale per il Comune di Monreale di circa 8.000 Euro”.

Secondo il consigliere non si tratterebbe di un caso isolato, bensì ci sarebbe una falla nel sistema di protocollo del Comune e nella successiva trasmissione degli atti agli uffici competenti. “Una situazione che potrebbe aver generato altri danni (al momento non quantificabili), del cui accertamento dovrà adesso necessariamente farsi carico la Corte dei Conti.

Quante situazioni potenzialmente similari possono essersi verificate? In quanti casi il Comune di Monreale può aver perso una causa per mancata costituzione in giudizio?”.

“Come Presidente della Commissione Bilancio – continua Costantini -, ho personalmente proceduto a relazionare l’accaduto, formalmente e per iscritto, al Sindaco e agli organi competenti del Comune. Procederò adesso a formalizzare anche un esposto alla Procura della Corte dei Conti a tutela di tutti i cittadini Monrealesi che possono aver subito danni a causa di tale situazione o che, in qualità di contribuenti, li subirebbero comunque.

Invito sin d’ora tutti i colleghi Consiglieri Comunali a sottoscrivere insieme a me l’esposto alla Procura, dando ampia dimostrazione di voler tutelare gli interesse dell’Ente e della Città di Monreale.

Voglio un Comune più efficiente e vicino ai cittadini; continuerò a lavorare alacremente e con passione a tutela di ogni Monrealese, affinché, anche in piccolo, possano migliorarsi le condizioni di vita della nostra città”.