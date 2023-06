Ma per venerdì 9 giugno, attesi peggioramenti in serata

Alta pressione in Sicilia per la giornata di giovedì 8 giugno. Questa garantisce tempo stabile ed assolato ovunque. Torna il bel tempo nell’isola dopo diversi giorni di instabilità.

Su litorale tirrenico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; su litorale ionico e sull’Appennino cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sulle zone interne cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a occidentali. Basso Tirreno quasi calmo; Canale e Mare di Sicilia poco mosso.

Temperature stazionarie

Rimangono stabili le temperature. Senza particolari variazioni le massime comprese tra 23 e 28 gradi.

Previsti 26 gradi ad Agrigento, 26 a Caltanissetta, 26 a Catania, 23 ad Enna, 26 a Messina, 24 a Palermo, 26 a Ragusa, 28 a Siracusa, 23 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord: In questa giornata pioverà soltanto sulle Alpi e sull’Appennino emiliano occidentale, sole prevalente e clima a tratti estivo.

Centro: Pressione stabile. Dopo una mattinata stabile e asciutta, nel pomeriggio potranno scoppiare forti temporali sui rilievi.

Sud: Dopo una mattinata piuttosto asciutta, tra il pomeriggio e la sera scoppieranno dei temporali anche molto forti sui settori montuosi.

Per venerdì 9 giugno, attesi peggioramenti in serata

L’alta pressione va parzialmente indebolendosi in Sicilia. Questo favorisce l’arrivo di aria più umida responsabile di un lento aumento della nuvolosità dal pomeriggio, sino a cieli nuvolosi dalla sera.

Sul litorale tirrenico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sull’Appennino e zone interne cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio, responsabile di deboli piogge serali.

Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia poco mosso; Canale da poco mosso a mosso.

Nord: Precipitazioni temporalesche soltanto sulle Dolomiti e sul Piemonte. Sarà soleggiato con nubi irregolari e con clima caldo in pianura.

Centro: Dopo una mattinata soleggiata, nel pomeriggio si potranno verificare alcuni piovaschi sui settori montuosi del versante adriatico.

Resto del Sud: La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Clima estivo.

Sabato 10 giugno

Nord: Giornata con tante nuvole e precipitazioni sparse, più moderate in Emilia Romagna e sui settori alpini, anche con temporali.

Centro: In questa giornata dopo una mattinata con tante nuvole scoppieranno dei temporali a carattere irregolare lungo la dorsale appenninica.

Sud: La giornata sarà contraddistinta da un ampio soleggiamento salvo temporali pomeridiani sui rilievi di Campania e Basilicata.