Il 19 ed il 20 gennaio

Il Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, sarà in visita a Palermo il 19 e 20 gennaio. Lo comunica una nota dell’ufficio stampa di palazzo Madama. Il programma prevede l’arrivo del Presidente alle ore 14.30 di sabato 19 presso l’aeroporto “Falcone e Borsellino” di Palermo-Punta Raisi dove sarà accolto dal Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, e dal Generale C.A., Luigi Robusto, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”. Dall’aeroporto, la seconda carica dello Stato si sposterà in auto per fermarsi a deporre alle ore 15 una corona d’alloro ai piedi del Monumento commemorativo della strage di Capaci, sull’autostrada A29 nei pressi dello svincolo di Capaci. Da lì si recherà quindi a Palermo in via Mariano D’Amelio n. 21 dove, alla presenza del Sindaco Leoluca Orlando e delle altre autorità, intorno alle ore 16 deporrà una seconda corona d’alloro in memoria del Giudice Paolo Borsellino e della sua scorta. Alle 20.20 il Presidente Casellati sarà al Teatro Massimo, in piazza Giuseppe Verdi, dove verrà accolto dal Sindaco di Palermo e Presidente della Fondazione Teatro Massimo, dal Sovrintendente Francesco Giambrone, dal Prefetto di Palermo e dal Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi. Assisterà quindi, dal Palco reale, alla prima rappresentazione della “Turandot” di Giacomo Puccini, su libretto di Giuseppe Adami e Renato Simoni, diretta dal Maestro Gabriele Ferro, con la regia di Fabio Cherstich (Orchestra, Coro e Coro di voci bianche del Teatro Massimo). Alle ore 11 di domenica 20 gennaio, Il Presidente effettuerà una visita del centro di Palermo accompagnato dal Prefetto di Palermo, Antonella De Miro, dal Procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, e dal Generale C.A. Luigi Robusto. A mezzogiorno si trasferirà in auto, assieme alle altre autorità, presso la Chiesa Cattolica Parrocchiale di Sant’Agnese in piazza Danisinni, dove incontrerà il parroco Fra Mauro Billetta e la comunità parrocchiale. La visita al quartiere durerà circa un’ora e mezza e si concluderà con la partenza del Presidente in preparazione del rientro per Roma previsto nel pomeriggio.