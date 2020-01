al palazzo reale di palermo

Uno degli uomini più potenti al mondo e il piccolo Antonio Cadili, puparo di 9 anni. Non è la trama di un film, ma il racconto che Antonio ha racchiuso nel libro “Il Presidente Xi e Antonio”, presentato a Palazzo Reale, in sala Mattarella. Un diario che ripercorre le emozioni vissute dal “cuntista” davanti al presidente Xi Jinping: dal primo incontro a Palazzo Reale al viaggio in Cina.

Dopo i saluti del presidente dell’Ars, Gianfranco Micciché, che ha promosso l’iniziativa, sono intervenuti Angela Fundarò Mattarella, presidente Inner Wheel Palermo Normanna e Antonio che, con disinvoltura e un candore disarmante, ha condotto la serata e incantato gli ospiti, rivolgendosi al presidente dell’Assemblea come “Il mio amico dal cuore grande”.

“Ci siamo conosciuti due anni fa e da allora siamo diventati amici – ha detto Miccichè -. Antonio mi ha fatto uno dei più bei regali che io abbia mai ricevuto: ha composto una melodia e l’ha dedicata a me, il suo ‘amico dal cuore grande’, come ormai è solito chiamarmi. Sono davvero emozionato – ha aggiunto – perché non mi è mai capitato di conoscere un bambino che mette così tanta passione in tutto ciò che fa. Grazie, piccolo grande fenomeno”.

Il libro, con la prefazione del giornalista Felice Cavallaro, è un diario dei giorni che precedettero l’arrivo del Presidente Xi Jinping e sua moglie, Peng Liyuan a Palermo, e l’esibizione davanti alla coppia presidenziale.

L’entusiasmo del presidente Miccichè quando conobbe Antonio. L’adrenalina di quei giorni per prepararsi all’importante appuntamento e, poi, quell’imprevisto che rischiava di far saltare l’esibizione.

Infine, il momento della performance, l’abbraccio del presidente Xi ad Antonio e l’invito in Cina. Il piccolo puparo a novembre è volato, infatti, al Festival internazionale delle marionette a Quanzhou, nel Fujian. Un’occasione per regalare al presidente Xi la copia numero uno del suo libricino e una sua melodia per pianoforte, dal titolo “L’abbraccio”, a lui dedicata.

Durante la presentazione del libro, è intervenuto telefonicamente il regista Michele Guardí, che per due volte ha invitato il piccolo puparo alla trasmissione di Raidue “I fatti vostri”. Nel corso della manifestazione sono anche stati eseguiti, dal pianista Roberto Giordano e dal violoncellista Giorgio Garofalo, tre brani composti dallo stesso Antonio dedicati al Xi, a Papa Francesco (“La danza del cuore”) e al presidente Miccichè (“Al mio amico dal cuore grande”).

Presente all’iniziativa l’editore del libro, Antonio Liotta della casa editrice Medinova.