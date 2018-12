il piccolo ha partecipato alla trasmissione "portobello"

Vuole creare un videogioco sull’opera dei pupi. Nonostante la giovane età, l’intraprendenza di Antonio lascia senza parole.

Antonio ha 7 anni e vive a Palermo. Quando aveva 3 anni e mezzo la mamma “per passare un pomeriggio diverso” lo portò a vedere uno spettacolo dei pupi siciliani e lui si innamorò “di questa meravigliosa tradizione siciliana”, dice.

Da allora ha iniziato a collezionare pupi siciliani e a farseli costruire. Adesso Antonio possiede circa 40 pupi siciliani, tra palermitani e catanesi, di questi, 13 sono stati fatti apposta per lui.

Antonio si è presentato con i suoi pupi alla trasmissione televisiva della Rai “Portobello” condotta da Antonella Clerici.

Il suo sogno è possedere l’intera collezione di paladini e saraceni della tradizione dei pupi siciliani.

Con una proprietà di linguaggio che lascia sbalorditi, Antonio ha raccontato, ad un pubblico stupefatto, della sua grande passione e di come riesca a muovere i pupi siciliani che sono abbastanza pesanti: quando ‘manovra’ quelli da adulti sale su un banchetto, quelli costruiti appositamente per lui, invece, sono alti 75 centimetri e pesano non più di quattro chili in maniera che il piccolo ma già promettente puparo possa manovrarli con agilità.

