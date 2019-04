L'emergenza in Sicilia

“Il governo regionale e quello nazionale litigano per qualche voto in più alle elezioni, mentre le strade delle città siciliane sono piene zeppe di rifiuti e le discariche sature. La raccolta differenziata è ferma al palo e non c’è uno straccio di idea su come completare il ciclo dei rifiuti. Solo discussioni fumose senza alcuna concretezza, come se non fossimo in emergenza.

Si parlano con la carta bollata invece di sedersi attorno ad un tavolo e trovare soluzioni”. Così il segretario del Pd Sicilia, Davide Faraone, che aggiunge: “Occorre incrementare la raccolta differenziata con premialità ai cittadini, chiudere le discariche ormai fuorilegge e prevedere impianti di trasformazione dei rifiuti di ultima generazione a emissioni zero. È il tempo di scelte coraggiose e rapide, i siciliani pagano tasse sui rifiuti elevatissime con un servizio pessimo”