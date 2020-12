Un presepe della rinomata e antica produzione artigianale napoletana è stato donato all’assessorato regionale del Turismo, dello sport e dello spettacolo dalla Regione Campania e da ieri è esposto, a piano terra, nella sede dell’assessorato in via Notarbartolo, a Palermo. Il presepe è realizzato interamente in legno multistrato, sughero e cartapesta, come da tradizione napoletana.

E’ dipinto con colori acrilici ad olio. “La festività natalizia, con il suo carico simbolico rappresentato dalla natività, rinnova un forte bisogno di unità e coesione, un messaggio di speranza in un momento difficilissimo per la Nazione, ma anche un gesto concreto che inaugura un paradigma di dialogo istituzionale fondato sulla straordinaria bellezza del nostro patrimonio artistico e artigianale come fonte di attrattività turistica. Radici, cultura e lavoro – recita la deliberazione della Giunta Regionale della Campania – sono il cuore di questo progetto”.

“Il Viaggio in Italia del Presepio Napoletano inaugura un nuovo Grand Tour delle cose, ancor prima della mobilità delle persone – dice l’assessore alla Semplificazione amministrativa e al Turismo, Felice Casucci – I manufatti resi disponibili in favore di Regioni e Province autonome italiane saranno a carattere permanente, in modo che potranno essere esposti anche per periodi più lunghi rispetto alle sole festività natalizie, tenendo in considerazione la previsione futura di flussi turistici prevalentemente interni e di prossimità”.

“Desidero ringraziare il mio collega assessore campano Felice Casucci e la Regione Campania per aver donato una bellissima opera anche alla Sicilia – dice l’assessore Manlio Messina -. Conosciamo tutti il grande valore simbolico del presepe e per questa ragione ho voluto che si mettesse nella sede dell’assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, perché possa essere apprezzato da quanti ogni giorno frequentano a vario titolo gli uffici della Regione Siciliana”.