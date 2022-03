la norma sui rimborsi

A causa di un problema tecnico il volo EasyJet Milano Palermo è ritardo di oltre 3 ore. la vicenda ieri, 24 marzo. Forti difficoltà per i passeggeri aerei del volo Milano Palermo, che, nella giornata di ieri, giovedì 24 marzo, ha riportato un ritardo di 3 ore e 3 minuti. Con partenza prevista alle 13:05, i viaggiatori, desiderosi di raggiungere la Sicilia, del volo EJU2807 di EasyJet, sono atterrati solamente alle 17:48.

La richiesta di rimborso

Una circostanza, che, secondo quanto analizzato da ItaliaRimborso, “potrebbe prevedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004. EasyJet, infatti, sul proprio sito web fa sapere che il ritardo “è dovuto a una modifica al tuo aereo a causa di un problema tecnico. Per consentire ciò, abbiamo ritardato l’orario di partenza”.

I voli in ritardo, i precedenti

Arrivo solo in nottata, con enorme ritardo rispetto alla programmazione, per i passeggeri del volo Verona-Palermo di ieri, lunedì 7 febbraio. Lunga è stata l’attesa, infatti, all’interno dell’aeroporto veronese “Valerio Catullo”, prima di partire con un ritardo consistente di quasi sei ore. È accaduto al volo Ryanair FR4915, provocando non pochi disagi ai viaggiatori. Sono arrivati esausti e soprattutto imbufaliti per quel che era accaduto. In questo caso specifico il volo era stato programmato alle 17:15, ma è partito solamente da Verona alle 23:21, atterrando così in Sicilia a mezzanotte e mezza, con un ritardo complessivo di cinque ore e quaranta minuti.

Cosa prevede la norma

I disservizi creati da una compagnia aerea prevedono rimborsi, risarcimenti o indennizzi da ritardo, cancellazione, imbarco negato, bagaglio smarrito, bagaglio in ritardo e bagaglio danneggiato. La compensazione pecuniaria regolamentata per i disservizi creati dai vettori ammonta da 250 a 600 euro. A tale importo, in alcuni casi, sarà possibile aggiungere eventuali spese extra sostenute a causa del disservizio aereo.