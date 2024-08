Temperature non oltre i 34 gradi

La pressione si mantiene debole e questo favorisce il proseguire del maltempo in Sicilia con tanto di allerta gialla in sei province. Nel corso del giorno potranno verificarsi delle piogge localmente intense sulla provincia di Messina e Palermo, mentre altrove avremo un maggiore e più ampio soleggiamento. Temperature massime non più alte di 34 gradi, minime generalmente stazionarie. Queste le previsioni meteo per martedì 20 agosto.

Nello specifico sul litorale tirrenico cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in temporaneo assorbimento nel pomeriggio, ma in ripresa dalla sera; sul litorale ionico cieli inizialmente poco nuvolosi ma con nuvolosità, talora compatta, nelle ore centrali della giornata con associate deboli piogge. Schiarisce in serata; sul litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulle zone interne cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.

Venti moderati occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno da molto mosso a mosso; Canale molto mosso; Mare di Sicilia da mosso a molto mosso.

Allerta gialla

La nota della protezione civile indica sei province siciliane in allerta gialla per martedì 20 agosto. Si tratta di Palermo, Catania, Messina, Enna, Trapani ed Agrigento. Nella nota 24232, si legge che le precipitazioni sono “Da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori settentrionali della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli”.

Temperature

Rimangono comunque alte le temperature: massime comprese tra i 24 ed i 33 gradi. Previsti 31 gradi ad Agrigento, 29 a Caltanissetta, 33 a Catania, 24 ad Enna, 30 a Messina, 29 a Palermo, 28 a Ragusa, 33 a Siracusa, 29 a Trapani.

Nel resto d’Italia

Nord. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso sui settori occidentali, mentre al Nordest avremo una maggiore copertura nuvolosa e qualche veloce piovasco. Dopo metà giornata aumenterà l’instabilità a carico dei settori alpini: qui potranno formarsi dei temporali anche forti, in estensione alle zone adiacenti. Sempre asciutto invece al Nordovest. Venti meridionali, mari poco mossi.

Centro e Sardegna. Un centro di bassa pressione è in transito verso l’Italia meridionale in questa giornata. Fin dal mattino il tempo risulterà spiccatamente instabile su Marche, Abruzzo, Molise, con fenomeni anche intensi. Più asciutto sul versante tirrenico. Nel corso delle ore pomeridiane l’instabilità raggiungerà anche il versante tirrenico, con occasionali piogge su Toscana e Lazio; sole in Sardegna.

Sud e Sicilia. La pressione si mantiene debole in questa giornata. Al mattino, isolate piogge sul Nord della Sicilia, poi temporali anche intensi bagneranno la Puglia e i settori ionici della Calabria. Dopo metà giornata assisteremo a un generale aumento dell’instabilità su tutti i settori: piogge e temporali anche intensi sulla Calabria e sulla Basilicata. Venti forti settentrionali, mari mossi.

Mercoledì 21 agosto

L’alta pressione garantisce tempo stabile ed in prevalenza soleggiato, seppur con annuvolamenti nel corso del pomeriggio.

Nello specifico su litorale tirrenico e litorale meridionale nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul litorale ionico cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza dalla sera ad ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi; sulle zone interne nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata.

Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in attenuazione e in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Basso Tirreno e Mare di Sicilia mosso; Canale da mosso a molto mosso.

Nord. La pressione è in aumento sulle nostre regioni, pertanto la giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo. Il cielo si presenterà più sereno sui settori centro-occidentali e magari con più nuvole su quelli orientali. I venti soffieranno debolmente dai quadranti settentrionali, il Mar Ligure sarà mosso mentre l’Adriatico più calmo. Clima estivo gradevole.

Centro e Sardegna. Sulle nostre regioni la pressione è in aumento e così la giornata sarà caratterizzata dal bel tempo, infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo con più nubi sulle regioni adriatiche. In Sardegna tempo soleggiato e stabile. I venti soffieranno con intensità moderata (specie sulle coste) dai quadranti settentrionali. I mari risulteranno localmente mossi.

Sud e Sicilia. Nonostante la pressione sia in aumento, in questa giornata ci sarà dell’instabilità. Se al mattino il bel tempo sarà prevalente e il cielo poco nuvoloso, nel corso del pomeriggio ci saranno delle precipitazioni che a macchia di leopardo interesseranno soprattutto i rilievi e le zone vicine ad essi. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali con moderata intensità.