l'associazione ambientalista presente ricorso

Legambiente Sicilia ha presentato un ricorso al Consiglio dei Ministri per chiedere “l’impugnativa di alcuni dei punti più scandalosi della recente legge regionale n.19 del 2020 con cui sono state riscritte procedure e contenuti della pianificazione urbanistica e paesaggistica, di fatto cancellando i piani paesaggistici discendenti dal Codice dei Beni culturali e dando le varianti urbanistiche compresa la Vas ai soli comuni”.

“Non potevano stare inermi a guardare la distruzione del nostro territorio”. Lo dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia che continua: “Con questa vergognosa legge, la Regione Siciliana ha emanato un’articolata e complessa normativa in materia di governo del territorio che interviene anche in materia di tutela dell’ambiente e di protezione del paesaggio disciplinando le procedure di VAS- valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici e territoriali, quelle di pianificazione paesaggistica e la tutela-gestione di beni paesaggistici e ambientali quali i boschi e le aree agricole di particolare pregio. Ma non solo, interviene anche a disciplinare i vari livelli di pianificazione territoriale e urbanistica (città metropolitane, liberi consorzi comunali, comuni). Alcune di queste disposizioni si connotano per la loro incostituzionalità perché eccedono le competenze delle Regioni (anche a statuto speciale) in materia di protezione del paesaggio, tutela dell’ambiente e non rispettano il riparto costituzionale di funzioni secondo il principio di sussidiarietà, adeguatezza e leale collaborazione. Abbiamo, quindi, presentato ricorso al Consiglio dei Ministri affinché proponga ricorso innanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell’ art. 127 comma 1 della Costituzione per l’abrogazione degli articoli 17, 18, 19, 37 della Legge della Regione Siciliana 19/2020”.

La Sicilia ha una nuova legge che governa il territorio. La riforma è stata approvata il 6 agosto dall’Ars. Si tratta di una norma tacciata di contenere anche una sanatoria mascherata e che ha subito forti opposizioni già in commissione. Ma per il governo e la maggioranza di Musumeci è un successo perché va in porto una delle grandi riforme per la regione.