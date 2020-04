La pistola inviata ai Ris di Messina

I Carabinieri di Vizzini (Ct) hanno arrestato Mario Sardo Galati di 63 anni ritenuto responsabile di detenzione e porto di arma clandestina, detenzione illegale di munizioni e ricettazione.

L’uomo è fermato la scorsa notte a bordo della sua auto in compagnia del nipote. In seguito alla perquisizione i Carabinieri hanno trovato una pistola beretta calibro 7,65 con matricola abrasa ed il colpo in canna e 16 cartucce, di cui 7 inserite nel caricatore. La pistola era nel occultata all’interno del gilet indossato dall’uomo che aveva anche un coltello a serramanico di 19 cm nella tasca dei pantaloni.

Le armi e le munizioni sono state sequestrate. L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari. La pistola nei prossimi giorni sarà inviata agli specialisti del Ris di Messina per accertamenti balistici che potrebbero stabilirne l’eventuale utilizzo in pregressi episodi criminosi.