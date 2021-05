Manifestazione di protesta domani a Palermo dei sindacati della Regione siciliana per rivendicare tutta una serie di diritti negati ai lavoratori.

Il sit-in si terrà alle 15,30. Cobas-Codir, Sadirs, Ugl si riuniranno davanti al dipartimento della Funzione pubblica, in viale Regione Siciliana 2194, per chiedere il pagamento del Ford 2019, i rinnovi dei contratti 2019-2021, la riclassificazione del personale e per affrontare le problematiche legate alla procedura Peo, la progressione economica orizzontale.